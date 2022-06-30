مكتوم بن محمد: اسم أحمد بن سعيد في كل فصول نجاح دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شكر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع التدوين «تويتر»: «في كل فصل من فصول نجاح دبي، تجد اسم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.. رافق قائدها منذ صغره، وعمل وفق رؤيته لجعلها من أجمل مدن الأرض.. أسهم في ريادتها العالمية لقطاع الطيران، وسخّر جهده لبناء حكومة رائدة واقتصاد عالمي ومدينة عصرية.. شكراً للشيخ أحمد بن سعيد على ما قدمه ويقدمه لدبي في كل يوم».

قطاع الطيران

وعلى مدى السنوات الـ37 الماضية، كان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في طليعة التطور الاقتصادي الملحوظ في دبي، إذ قاد التوسع الناجح في قطاع الطيران، والذي يدعم أكثر من 28% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وتسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أول منصب له في قطاع الطيران المدني عام 1985، رئيساً لدائرة الطيران المدني في دبي. وفي العام نفسه تم تأسيس «طيران الإمارات»، حيث تولى سموه رئاستها.

وهو اليوم الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، التي تضم شركة «دناتا» المتخصصة في مجال خدمات السفر والسياحة والمناولة الأرضية، إضافة إلى عدد من شركات أخرى ذات صلة بقطاع الطيران والسفر.

وفي ظل قيادته، أصبحت «طيران الإمارات» شركة عالمية حائزة جوائز عدة، تضم شبكة رحلاتها أكثر من 150 وجهة عبر قارات العالم الست، مع ما يزيد على 270 طائرة، وأكبر أسطول من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380» في العالم.

إنجازات كبرى

ومما يبرهن على الرؤية والاستراتيجيات لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الإنجازات الكبرى لمطار دبي الدولي في تحوله من مطار يتعامل مع 45 شركة طيران تخدم 80 وجهة، بعدد مسافرين لا يتجاوز 8.3 ملايين مسافر عام 1985، إلى مركز طيران عالمي بشبكة خطوط جوية تزيد على 130 شركة طيران تربط بين 220 وجهة عالمية.

كما يؤرخ افتتاح «دبي ورلد سنترال» – مطار آل مكتوم الدولي في يونيو 2010، لواحدة من اللحظات التاريخية التي شهدتها دبي، وتحول الإمارة إلى مركز عالمي مرموق للطيران المدني والخدمات اللوجستية. وبإطلاق شركة طيران «فلاي دبي»، أضافت دبي إلى رصيدها المزيد من النجاح.

إسهامات متميزة

ونظراً للمناصب القيادية التي شغلها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في الحكومة، فقد ساعد دوره في صياغة السياسات والاستراتيجيات في تعزيز رؤية دبي والاقتصاد والجمعيات المحلية والثقافة في الإمارة.

واكتسب سموه، الحاصل على درجة الإجازة الجامعية من جامعة «دينيفر» كولورادو في الولايات المتحدة، شهرة عالمية جراء إسهاماته المتميزة في تطوير قطاع الطيران المدني على مستوى الشرق الأوسط. وقد تم تكريمه من قبل الجمعية الملكية البريطانية للطيران، التي تعد واحدة من أعرق الهيئات التخصصية، وأكثرها تقديراً واحتراماً في العالم، لقاء إنجازاته في مجال الطيران المدني، بمنحه عضويتها منذ عام 1994.

أحمد بن سعيد سخّر جهده لبناء حكومة رائدة واقتصاد عالمي ومدينة عصرية.

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