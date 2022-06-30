حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة «سالك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (34) لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة شركة سالك، برئاسة مطر محمد الطاير، وعضوية كل من: عبدالمحسن إبراهيم عبدالرحمن، نائباً للرئيس، وميثاء محمد بن عدي، ومحمد يوسف المظرب، وإبراهيم سلطان الحداد، ومحمد عبدالله لنجاوي، ومحمد عبدالرحمن الهاوي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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