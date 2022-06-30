دبي تستضيف أولى دورات «سكيفت جلوبال فورم إيست» خارج نيويورك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وشركة «سكيفت آي ان سي»، التي تعتبر واحدة من أبرز شركات الإعلام المؤثرة في قطاع السياحة والسفر في العالم، عن استضافة الدورة الأولى من «سكيفت جلوبال فورم إيست» Skift Global Forum East خلال الفترة ما بين 13 و15 ديسمبر المقبل في دبي.

امتداد دولي

وتعد هذه الفعالية المزمعة إقامتها في دبي أول امتداد دولي لمؤتمر «سكيفت جلوبال فورم» الرائد على مستوى العالم في قطاع السياحة والسفر، الذي تستضيفه مدينة نيويورك الأميركية خلال سبتمبر من كل عام على مدار العقد الماضي. وتمكن المؤتمر من استقطاب أكثر من 1000 شخصية قيادية في القطاع، لمناقشة أحدث التطورات والتوجهات في قطاع السياحة العالمي.

ويجمع «سكيفت جلوبال فورم إيست» نخبةً من أبرز الرؤساء التنفيذيين، والقادة المبدعين، لتسليط الضوء على التوجهات والمبادرات التي تسهم في رسم ملامح القطاع لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وكذلك التمازج ما بين التكنولوجيا والتسويق، والوسائل المتقدمة للتواصل مع المستخدمين والمستهلكين، وما يتعلق بمسائل التجربة والتصميم، والدور المتنامي لموضوع الاستدامة في قطاع السياحة، إضافة إلى تركيز الاقتصادات الحديثة والمتطورة على قطاع السفر بوصفه المحرّك الاقتصادي الرئيس في المستقبل.

استراتيجية التعافي

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يشكل إطلاق استراتيجية قوية للتعافي أحد العوامل التي رسخت مكانة دبي على مستوى العالم كمركز رائد للأعمال والسياحة والفعاليات، بما فيها استضافة (إكسبو 2020 دبي) بنجاح كبير».

وأضاف: «انطلاقاً من مساعي دبي المستمرة للاستفادة من النجاحات التي حققتها استراتيجية التعافي لمرحلة ما بعد الجائحة، يشكّل (سكيفت جلوبال فورم إيست) منصة عالمية للحوار المشترك والتفكير الاستشرافي والابتكار، ويهدف إلى تشكيل مستقبل واعد ومستدام لقطاع السياحة والسفر، في وقت نتطلع فيه لاستضافة شركائنا وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم في دبي، ضمن هذه الفعالية الاستثنائية التي تمتدّ على مدار يومين، نتبادل خلالهما مجموعة من الرؤى والأفكار والمعارف».

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكيفت»، رأفت علي: «يسرّنا إقامة سلسلة (سكيفت جلوبال فورم) على مستوى عالمي في دبي، التي تُعد حلقة وصل بين آسيا والغرب، وهو ما ينسجم مع رؤيتنا بأن قطاع السياحة والسفر يتجاوز الحدود الجغرافية للقطاعات والأسواق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news