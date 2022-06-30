«المالية»: 20 يوليو موعداً نهائياً للمؤسسات المالية لتقديم «البلاغات»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة المالية تمديد الموعد النهائي للمؤسسات المالية الإماراتية الواجب عليها الإبلاغ، لتقديم البلاغات وفقاً لمتطلبات الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، ومعيار الإبلاغ المشترك، في موعد أقصاه 20 يوليو 2022.

وذكرت أن بوابة التبادل التلقائي للمعلومات المخصصة للإبلاغ لأغراض متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، ومعيار الإبلاغ المشترك، متاحة الآن عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت أن على جميع المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ، إتمام إجراءات التسجيل قبل تقديم أي بلاغات، من خلال اتباع خطوات تشمل إلزامية تقديم تقارير اتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA)، ومعايير الإفصاح المشترك (CRS) من خلال البوابة الجديدة.

ولإتمام عملية الإبلاغ بنجاح، يجب على المستخدمين التابعين للمؤسسات المالية الواجب عليها الإبلاغ، الحصول على نموذج إكسل للإبلاغ المتعلق باتفاقية الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، ومعايير الإفصاح المشترك، وتقديم استبيان تقييم المخاطر من خلال البوابة الجديدة في موعد أقصاه 20 يوليو 2022.

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