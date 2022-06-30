«أبوظبي الأول»: 42.2% نسبة التوطين في نهاية 2021

المصدر: أبوظبي - وام

أكد بنك أبوظبي الأول، مواصلة جهوده لرفع نسبة التوطين، بما يتماشى مع خطط مصرف الإمارات المركزي الهادفة إلى تعزيز التوطين، وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي.

نسب التوطين

وقالت رئيس قسم المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين في البنك، نورة الرياسي، إن نسب التوطين حققت ارتفاعاً كبيراً في غضون السنوات الثلاث الماضية من 1298 موظفاً مواطناً بنسبة توطين بلغت 33% في عام 2019، وصولاً إلى نسبة 42.2% و1505 موظفين مواطنين في نهاية 2021، وبارتفاع نسبته 12.4% مقارنة بعام 2020.

ولفتت إلى أن نسبة التوطين في المناصب القيادية ببنك أبوظبي الأول، وصلت إلى نحو 24.3% في نهاية عام 2021، صعوداً من 24% في عام 2020، و17% في عام 2019، و8% في عام 2018، في ما شهد عدد النساء المواطنات العاملات في البنك نمواً كبيراً وارتفاعاً من 999 موظفة في عام 2019، وصولاً إلى 1031 موظفة في عام 2020، و1152 موظفة في عام 2021.

تطوير القدرات

وذكرت أن تطوير مهارات وقدرات المواهب الإماراتية الشابة، يُعد من الركائز الرئيسة لاستراتيجية الأعمال الخاصة بالبنك، كونه يوفر للمواطنين الإماراتيين الطموحين فرصاً مهنية هادفة ومتنوعة بداية من المناصب الأساسية للخريجين الجدد، وصولاً إلى المناصب الإدارية العليا.

وأوضحت أن برامج ومبادرات التوطين تعد الأساس لتطوير الكفاءات المحلية، لكونها عاملاً ضرورياً لضمان نجاح أعمال البنك، والمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني.

مبادرات وبرامج

وأشارت إلى ما يمتلكه البنك من مبادرات وبرامج توطين مختلفة، في مقدمتها «برنامج المصرفيون» الذي يمنح المشاركين فيه رحلة مدتها ستة أشهر تشمل ثلاث مراحل رئيسة تغطي دراسة المؤهلات والتقييم والتدريب الوظيفي والمشروعات الجماعية.

وتتضمن برامج التوطين أيضاً «برنامج نجوم للتدريب الإداري» الذي تم تصميمه لبناء وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية الشابة من الخريجين الإماراتيين ذوي الإمكانات العالية، وتمكينهم من شغل مناصب متقدمة من خلال دورات تدريبية تمتد 12 شهراً.

وأكدت الرياسي أن البنك دخل في شراكة مع جامعة باريس 2 «بانتيون-أساس»، لتقديم منح دراسية لطلاب القانون الإماراتيين، ما يعزز مهاراتهم وإمكاناتهم المستقبلية، ويساعد في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الدعم الذي يقدمه البنك لمنح الطلاب الإماراتيين فرصة دراسة القانون وفق أعلى المعايير العالمية، يمهد أمامهم الطريق نحو حياة مهنية ناجحة في المجال المصرفي بالدولة.

وذكرت أن من بين المبادرات الرئيسة التي تم اعتمادها «برنامج HID» (الكفاءات الأكثر طلباً)، الذي يستهدف المرشحين الإماراتيين لشغل الوظائف من المستوى المتوسط إلى الأعلى، والتي تمثل وظائف في مستويات إدارية عليا لدى البنك.

وأشارت إلى تعاون «أبوظبي الأول» مع «جامعة ييل الأميركية» بهدف تطوير وتقديم برنامج «آفاق القطاع المالي» لتعزيز مهارات المواهب الإماراتية في القطاعين المالي والاستثماري.

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موظفة إماراتية تعمل في البنك في عام 2021.

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