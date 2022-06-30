«دبي الإسلامي» ينضم إلى منصة «بُنى»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن كونه أول بنك إسلامي في دولة الإمارات ينضم إلى منصة «بُنى»، المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وذلك في إطار استراتيجية البنك للتحول الرقمي، وجهوده المتواصلة لتعزيز مكانته واحداً من أكثر المؤسسات المالية الإسلامية تطوراً وتقدماً في المنطقة.

وستقدم المنصة للبنك، خدمات قيمة، لا سيما ما يتعلق بالمنتجات الآمنة وبأسعار مناسبة، مثل خدمات التحويل للأفراد والتحويلات المالية بين البنوك.

وأوضح البنك أن «بُنى» تعتبر منصة الدفع الإقليمية الأولى في المنطقة العربية، والتي ستمكن المؤسسات المالية والمصارف المركزية من إرسال واستلام المدفوعات في كل أنحاء المنطقة العربية وخارجها بعملات متعددة وبنظام آمن وموثوق، وكلفة فعالة، ومخاطر تخضع للسيطرة، وعلى نحو يتسم بالشفافية.

وتهدف منصة «بُنى» لأن تكون منصة الدفع المفضلة على مستوى العالم العربي وخارجه من خلال توفير حلول الدفع الفورية التي تسهم في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «نفخر بكوننا أول بنك إسلامي ينضم إلى منصة (بُنى) التي تتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، وباتت تمتلك شبكة علاقات واسعة مع نخبة من الشركاء التجاريين على مستوى الوطن العربي والعالم». وأضاف: «سيعزز هذا الانضمام من التزام بنك دبي الإسلامي بالمشاركة في المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير البنية التحتية لمنظومة المدفوعات الرقمية. كما سيسهم هذا التعاون في تزويد متعاملينا بتجربة مصرفية فريدة ومتميزة عبر تقديم حلول دفع عصرية تتوافق مع أعلى معايير الأمن ومتطلبات الامتثال الدولية».

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمنصة بُنى، مهدي مانع، بانضمام بنك دبي الإسلامي لشبكة المشاركين في المنصة التي تلبي احتياجات مختلف المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك الإسلامية، من خلال مجموعة من حلول الدفع الآمنة والفعالة.

وأضاف: «نتطلع للتعاون مع بنك دبي الإسلامي وقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية لمواصلة تطوير خدمات المدفوعات للأفراد والشركات، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وخارجها».

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