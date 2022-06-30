«تعاونية الشارقة» تعتزم رفع عدد منافذها إلى 50 وتطوير منصتها الإلكترونية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت «تعاونية الشارقة» بأنها تعمل حالياً على تنفيذ خطط توسع وتطوير جديدة تتضمن رفع عدد منافذها إلى 50 منفذ بيع في نهاية عام 2022، وتطوير التطبيق الذكي ومنصة التجارة الإلكترونية التابعين لـ«التعاونية»، فضلاً عن العلامات التجارية الخاصة التابعة لها.

وكشفت لـ«الإمارات اليوم» خلال لقاء صحافي أمس، أنها رفعت عدد السلع وفئاتها على المنصة الإلكترونية والتطبيق الذكي ليصل إلى 120 ألف سلعة، وتعتزم زيادته إلى 200 ألف سلعة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

سلامة الأغذية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الشارقة»، ماجد سالم الجنيد، إن «التعاونية» نالت أخيراً جائزة السلامة الغذائية «بي آر سي جي إس» عن فئة قطاع التجزئة على مستوى دول الخليج، لافتاً إلى المعيار العالمي لسلامة الأغذية، الذي يحظى باعتراف من قِبل «مبادرة سلامة الغذاء العالمية»، ما يعني أن منح الشهادة يساعد في تعزيز التواجد بالأسواق الرئيسة، أو دخول أسواق رئيسة جديدة.

وأضاف أن مزايا الحصول على جائزة ترتبط بمعيار السلامة الغذائية، تشتمل على منح فرص جديدة لأنشطة الأعمال، وتحسين القدرات على العمل مع مؤسسات عدة تشترط الحصول على الشهادة، كالتزام أو شرط تعاقدي.

وأضاف الجنيد أن فرع مركز الرحمانية التجاري يخدم أهالي منطقة الرحمانية وضواحيها، وسكان المناطق المجاورة لها، مثل السيوح، العطين، الصجعة، الزبير، القرائن، والنوف، حيث يمتد المركز على مساحة 8000 متر مربع، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 5000 متسوّق.

توسع وتطوير

بدوره، قال مدير العلاقات المجتمعية في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية» تعمل على تنفيذ خطط توسع وتطوير جديدة في قطاع تجارة التجزئة، تشمل رفع عدد منافذ البيع من 47 منفذاً حالياً إلى 50 منفذ بيع قبل نهاية العام الجاري، بما يواكب نمو الطلب الاستهلاكي والنمو السكاني.

وأضاف أن الخطط تشمل أيضاً منصة التجارة الإلكترونية والتطبيق الذكي التابع للتعاونية، حيث رفعت «التعاونية» أخيراً عدد فئات السلع المشمولة من 90 ألف سلعة إلى 120 ألف سلعة، في وقت تستعد فيه حالياً لرفع العدد إلى 200 ألف سلعة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى أن خطط التطوير تشمل العلامات التجارية الخاصة التابعة لها، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المستهلكين المشاركين في برنامج الولاء التابع للتعاونية «تعاونيتي»، وصل أخيراً إلى 200 ألف مشارك خلال عام واحد فقط من إطلاق البرنامج.

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