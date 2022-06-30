«أبوظبي الإسلامي» يقدم للمواطنين والمقيمين تسهيلات لتمويل الأراضي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، أول عروضه لتمويل قطع الأراضي السكنية، ما يمكّن المتعاملين من تحقيق طموحاتهم بامتلاك قطعة أرض خاصة بهم، سواء للاستثمار المستقبلي أو لبناء منزلهم الخاص.

وأفاد المصرف في بيان، بأن العرض المتاح لكل من المواطنين والمقيمين، يسمح بإمكانية امتلاك العقارات، أو سداد مدفوعات تسليم الأرض لامتلاك قطع أراضي التملك الحر في المجتمعات السكنية المعروفة في دولة الإمارات.

وأوضح المصرف أن العرض الجديد يأتي استجابةً للاهتمام المتزايد من المتعاملين سواء من المواطنين أو المقيمين الراغبين في شراء قطعة الأرض الخاصة بهم، إذ يتطلع المزيد منهم إلى شراء ملكيتهم العقارية الخاصة، خصوصاً مع ارتفاع قيمة سوق العقارات والأراضي في دولة الإمارات.

ووفقاً لـ«أبوظبي الإسلامي»، فإنه يمكن للراغبين الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 60% من قيمة قطعة الأرض، مع إمكانية الحصول على تخفيض بقيمة 30% للدفعات السنوية في حال السداد المبكّر.

ويتوافر عرض تمويل قطع الأراضي بأسعار مرابحة منخفضة لمجموعة مختارة من مطوري المشروعات العقارية، من بينهم «الدار» و«إعمار» العقاريتان.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في المصرف، سامح عوض الله: «لدينا أكثر من مليون متعامل في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، ونحرص دائماً على معرفة طموحاتهم، ويسعدنا الإعلان عن هذا العرض الذي يتطلع له الكثير من المواطنين والمقيمين من المتعاملين معنا منذ فترة طويلة، لتحقيق حلمهم في الحصول على ملكيتهم العقارية الخاصة من خلال شراء قطعة أرض سواء للاستثمار أو لبناء منزلهم الخاص».

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