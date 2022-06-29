«عروض مدينة الذهب» تنطلق في دبي يوليو المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن إطلاق حملتها الصيفية بخصومات كبرى.

وأفادت في بيان، بأنه بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ستشهد النسخة الثالثة من «عروض مدينة الذهب» خصومات وعروضاً عبر 45 علامة تجارية و146 متجراً للمجوهرات، تمتد أربعة أسابيع في الفترة بين الأول من يوليو المقبل إلى الأول من أغسطس، لتضيف المزيد إلى احتفالات عيد الأضحى.

عروض الحملة

وتشمل قائمة العروض خلال الموسم الجاري، خصومات كبيرة على «رسوم المصنعية» على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية والماسية تصل إلى 50%.

وأكدت أنه يمكن للمتسوقين الحصول على هدايا ذهبية قيمة عند شراء الألماس والمجوهرات، لافتة إلى أن بعض متاجر المجوهرات المشاركة ستقدم هذا العرض عند التسوق بقيمة 1000 درهم.

سحوبات وجوائز

وكشفت مجموعة دبي للمجوهرات عن خصومات تصل إلى 50% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ، مشيرة كذلك إلى حملة سحوبات لجوائز بقيمة 100 ألف درهم، إذ سيحصل المتعاملون عند التسوق بقيمة 500 درهم درهم من أي من متاجر المجوهرات المشاركة على فرصة لدخول السحب الكبير، ليربح 20 فائزاً قسائم مجوهرات بقيمة 5000 درهم لكل منهم.

دعم كبير

وقالت عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ليلى سهيل: «لا توجد طريقة أفضل لإضفاء المزيد من البهجة على المتسوقين من منحهم خصومات كبرى على مشترياتهم من المجوهرات»، لافتة إلى منح المتسوقين بيئة تسوق آمنة مصحوبة بعروض ترويجية مذهلة.

وأضافت: «على الرغم من أن المجوهرات الثمينة في حد ذاتها هي استثمار آمن، فإننا كمجموعة على ثقة تامة بأن حملة (الخصومات الكبرى) ستكون بمثابة دعم كبير للمقيمين والسياح».

600 عضو

يذكر أن مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة.

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