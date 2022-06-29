سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 1.7 مليار درهم بختام جلسة اليوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استقطبت أسواق المال المحلية مستويات سيولة قيمتها نحو 1.74 مليار درهم في نهاية جلسة اليوم الأربعاء لترتفع بنسبة 12.9% عن مستواها التي سجلته أمس الثلاثاء عند 1.54 مليار درهم.

وتوزعت قيمة التداول في السوقين على 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و142 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما بلغ حجم التداول 261.19 مليون سهم بواقع 204.34 مليون سهم في «أبوظبي للأوراق المالية»، و56.86 مليون سهم في «دبي المالي»، موزعة على نحو 15.364 ألف صفقة في السوقين.

«دبي المالي»

وعاد مؤشر سوق دبي المالي للتراجع بعد ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي وذلك بنسبة 0.21% عند مستوى 3245.84 نقطة.

وشهدت جلسة تداولات أمس ارتفاع أسهم 9 شركات من أصل 28 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 14شركة، وبقيت أسهم خمس شركات على ثبات.

وتصدر سهم «مصرف عجمان» الارتفاعات بنسبة 3.28% عند 0.723 درهم، وبتداولات قاربت 545.94 ألف درهم، وارتفع سهم «أمانات القابضة» بنسبة 1.89% عند 0.968 درهم، وبتداولات جاوزت 316.58 آلاف درهم.

وكان سهم «إعمار العقارية»، الأكثر تداولاً، وارتفع بنسبة 0.57%، وأغلق عند سعر 5.27 دراهم، بتداولات قاربت 31.22 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي تراجع بنسبة 1.47% وأغلق عند سعر 13.40 درهم وبتداولات 19.19 مليون درهم. فيما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.17% ليصل إلى 5.76 دراهم بتداولات بلغت 17.62 مليون درهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اليومي بنسبة 0.4% عند مستوى 9354 نقطة بسيولة 1.6 مليار درهم.

ومن أصل 51 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت 5 على ثبات.

واغلق سهم «انفيكتوس للاستثمار» في اول يوم ادراج عند 4.03 درهم، وسط تداولات قاربت 22 مليون سهم، بينما انخفض سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 1.6% عند 18.60 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.

وانخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.2% عند 4.52 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «ملتیبلاي» بنسبة 1.1% عند 1.81 درهم، وبتداولات تجاوزت 43 مليون سهم.

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