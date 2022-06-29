انضمام أول شاب إماراتي إلى صندوق النقد الدولي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انضم الإماراتي محمد سلطان جناحي «بو حميد» كأول شاب إماراتي إلى صندوق النقد الدولي؛ ضمن فريق النزاهة المالية.

وقالت شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: باشر محمد سلطان جناحي (بو حميد) تجربته المهنية كأول شاب إماراتي في صندوق النقد الدولي بواشنطن؛ ضمن فريق النزاهة المالية.

وأوضحت أن محمد هو خريج برنامج الاقتصاديين الشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب والذي تم تنظيمه برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وأضافت، "وأتوجه هنا بشكر خاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ولوزارة شؤون الرئاسة التي استثمرت في إنجاح تجربة محمد كقدوة لبقية شبابنا ليمثل بلاده ومنطقته دولياً، والشكر موصول لوزارتي المالية والاقتصاد على تعاونهم ودعمهم".

ويعمل محمد كرئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في وزارة الاقتصاد، ويحمل الماجستير في الجرائم المالية وغسيل الأموال، وقد ثابر وتعلم واجتهد خلال تجاربه المهنية في خدمة بلاده.

وأكدت المزروعي أن شبابنا الإماراتي متميز وقادر على المنافسة عالمياً، وهم سر قوتنا الناعمة والصاعدة. نطمح بأن نرى المزيد من النماذج المتميزة لشباب الإمارات في المؤسسات والهيئات الدولية، ولن تتأخر مؤسساتنا الوطنية لدعمهم وخدمتهم بكل فخر واعتزاز.

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