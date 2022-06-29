«الاتحاد للطيران»: 2.7 مليون مسافر خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أنها تستعد ومطار أبوظبي الدولي، لاستقبال 2.7 مليون مسافر خلال أشهر الصيف في الفترة بين يوينو الجاري وأغسطس المقبل، وذلك مع ازدياد الطلب على السفر عالمياً.



وأفادت «الاتحاد للطيران» في بيان بأن من المتوقع أن تنقل أكثر من 1.4 مليون مسافر عبر شبكة وجهاتها، من ضمنهم 330 ألف مسافر محلي، مع تشغيل أكثر من 1100 رحلة أسبوعياً على امتداد الشبكة.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية، محمد عبدالله البلوكي، إنه ومع تعافي سوق السفر من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، فقد شهدت «الاتحاد لليطران» ارتفاعاً ملحوظاً في الحجوزات في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف: «مع اقتراب موعد إجازة الصيف، ولاستقبال هذا العدد المتزايد من المسافرين، فقد عززت (الاتحاد للطيران) عملياتها التشغيلية محليا، وعلى امتداد شبكة وجهتها للتأكد من حصول ضيوفنا على تجربة سفر سلسة سواء في المطار أو على متن الرحلة».



وذكّرت «الاتحاد للطيران»، المتعاملين معها، بضرورة إتمام إجراءات السفر الكترونياً، واستخدام خدمة «معتمد للسفر»، لتقديم مستندات السفر المتعلقة بـ«كوفيدـ19»، للاعتماد المسبق، والوصول إلى المطار مبكراً.

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