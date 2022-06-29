«دبي المالي العالمي» يطلق «مختبر التمويل المفتوح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرة مختبر التمويل المفتوح، الأولى من نوعها في المنطقة، معلناً عن عصر جديد للتمويل في المنطقة.

ويمثل المختبر برنامجاً يمتد لستة أشهر، بدءاً من أمس، فيما من من المقرر أن يشارك في البرنامج بنوك، هي: «دبي التجاري»، «أبوظبي الأول»، «المشرق»، «رأس الخيمة الوطني»، إضافة إلى شركة «زاند» للتكنولوجيا المالية، فيما سيتم استكشاف حالات الاستخدام وتطويرها في الفترة بين يوليو ونوفمبر 2022، وسيختتم أعماله بتسليط الضوء على تأثير برنامجه على المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للبنوك المشاركة.

ويأتي إطلاق مختبر التمويل المفتوح في أعقاب مذكرة تفاهم تم توقيعها أخيراً بين مصرف الإمارات المركزي وسلطة مركز دبي المالي العالمي، دعماً لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.

وفي ظل الرؤية الشاملة لدولة الإمارات لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح، سيعمل المختبر كمنصة جامعة لجهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية بالقطاع المالي، وسيكون قادراً على إطلاق الموجة التالية من النمو للقطاع، وتعزيز حماية المستهلك، ودعم مبادرات الشمول المالي، وتعزيز المنافع الاجتماعية والفرص الاقتصادية.

كما سيتولى المختبر مسؤولية إدارة ورش عمل متعمقة ومتخصصة في المجالات التجارية والتقنية، وتيسير تنظيم المنتديات المتخصصة بالقطاع المالي، ويشمل ذلك معايير واجهة برمجة التطبيقات، وإدارة موافقات المستهلكين.

كما سيستضيف «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، أسبوع التمويل المفتوح في سبتمبر 2022، مسهماً بتوفير المزيد من الفرص الواعدة للأطراف المعنية في القطاع المالي للانخراط في نقاشات ملهمة وتبادل الخبرات والمعارف.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن إطلاق مختبر التمويل المفتوح، الأول من نوعه في المنطقة، يمثل دليلاً على التزام المركز بقيادة دفة المبادرات التي سترتقي بمستقبل قطاع التمويل نحو آفاق غير مسبوقة، بالتزامن مع توفير إطار عمل يقود مسيرة دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد التمويل المفتوح.

وينتظر من المبادرة المدعومة من قبل «بوابة ترابط»، أول منصة مختصة بأنشطة التمويل المفتوح تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أن تكون بمثابة اختبار يظهر التأثيرات الإيجابية لنموذج التمويل المفتوح على الشركات والعملاء والاقتصاد.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«بوابة ترابط»، عبدالله المؤيد، إن «الدعم الذي تلقيناه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومصرف الإمارات المركزي يمثل دليلاً دامغاً على جدية مساعي الدولة لاستشراف مستقبل قطاع التمويل، وتعزيز حضورها كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية».

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