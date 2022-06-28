اشتراكات الهاتف الثابت و«المحمول» والإنترنت تتخطى الـ 24 مليون

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن اشتراكات وسائل الاتصال في دولة الإمارات (الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت) تخطت للمرة الأولى حاجز 24 مليون اشتراك، لتصل في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 24 مليوناً و252 ألفاً و779 اشتراكاً، مقابل 23 مليوناً و415 ألفاً و916 اشتراكاً في نهاية عام 2021، بارتفاع بلغ 836 ألفاً و863 اشتراكاً خلال ثلاثة أشهر فقط.

الهاتف المحمول

وفصّلت الهيئة في إحصاءات حديثة صادرة عنها أمس، أن الاشتراكات الفعّالة في الهاتف المتحرك بلغت 18 مليوناً و665 ألفاً و635 اشتراكاً في نهاية مارس 2022، مقابل 18 مليوناً و105 اشتراكات في نهاية عام 2021، بارتفاع بلغ 665 ألفاً و530 اشتراكاً خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في نهاية مارس 2022 بلغ 204 اشتراكات لكل 100 نسمة، مقابل 197.2 اشتراكاً لكل 100 نسمة في نهاية ديسمبر 2021.

الدفع المقدم والفاتورة

ووفقاً للهيئة، بلغ عدد اشتراكات الهاتف المحمول بنظام الدفع مقدماً في نهاية مارس الماضي 14 مليوناً و679 ألفاً و468 اشتراكاً، مقابل 14 مليوناً و108 آلاف و422 اشتراكاً في نهاية ديسمبر 2021.

بدوره، بلغ عدد اشتراكات نظام الفاتورة في نهاية مارس الماضي ثلاثة ملايين و986 ألفاً و167 اشتراكاً، مقابل ثلاثة ملايين و892 ألفاً و683 اشتراكاً في نهاية ديسمبر 2021.

اشتراكات الإنترنت

وبلغت اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض ثلاثة ملايين و683 ألفاً و753 اشتراكاً، مقابل ثلاثة ملايين و573 ألفاً و55 اشتراكاً في نهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بلغ 110 آلاف و698 اشتراكاً.

وسجلت اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض في نهاية مارس الماضي 40.3 اشتراكاً لكل 100 نسمة، مقابل 39.1 اشتراكاً لكل 100 نسمة في نهاية ديسمبر 2021.

الهاتف الثابت

وفي ما يتعلق باشتراكات الهاتف الثابت، فقد ارتفعت الاشتراكات في نهاية مارس 2022 إلى مليون و903 آلاف و391 اشتراكاً، مقابل مليون و842 ألفاً و756 اشتراكاً في نهاية ديسمبر 2021، بزيادة تبلغ 60 ألفاً و635 اشتراكاً.

وبذلك تخطت اشتراكات وسائل الاتصال في الإمارات (الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت)، للمرة الأولى، حاجز 24 مليون اشتراك، لتصل إلى 24 مليوناً و252 ألفاً و779 اشتراكاً في نهاية الربع الأول من العام 2022.

اشتراكات الهاتف الثابت سجلت زيادة تبلغ 60 ألفاً و635 اشتراكاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news