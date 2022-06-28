«ويجو» تكشف الوجهات الـ 7 الأكثر بحثاً بين سكان الإمارات

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأن عدد عمليات البحث من دولة الإمارات إلى الخارج، خلال شهر يونيو الجاري، وصل إلى نحو ثلاثة ملايين عملية بحث، بزيادة قدرها 77% عن الفترة ذاتها من عام 2021، مشيرة إلى سبع وجهات عالمية تتصدر قائمة عمليات البحث.

أبرز الوجهات

وقال المدير العام لـ«ويجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إنه ووفقاً لبيانات الشركة، فإن أبرز الوجهات التي تصدرت عمليات البحث من دولة الإمارات إلى الخارج كانت الهند، التي شهدت زيادة بنسبة 20% خلال يونيو الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، تليها مصر بنسبة 19%، والأردن بنسبة 7%، والمغرب بنسبة 4%، فيما سجلت تايلاند زيادة بنسبة 3%، ولبنان والسعودية 2% لكل منهما.

نمو وتعافٍ

وأضاف حميدان لـ«الإمارات اليوم» أنه مع اقتراب فصل الصيف، فقد بدأ المسافرون التخطيط والحجز لرحلاتهم، في وقت نشهد فيه زيادة في الحجوزات، والطلب على الرحلات من الإمارات وإليها، مشيراً إلى أن الإقبال على السفر لايزال يشهد نمواً كبيراً وتعافياً سريعاً بعد جائحة «كوفيد-19».

وتابع: «كنا قد شهدنا في بداية العام 2022 بدء التعافي التدريجي، ونتوقع المزيد من الطلب خلال فصل الصيف».

تجارب جديدة

وقال إن المسافرين يبحثون عن تجارب جديدة، واستكشاف أماكن لم يزوروها من قبل، للتعويض عن «السفر الضائع» في العامين الماضيين بسبب الجائحة، لافتاً إلى أن البيانات تظهر أنهم مستعدون للإنفاق على الرحلات الترفيهية أكثر من قبل.

ولفت حميدان إلى أنه، ومن خلال بيانات الشركة، فإن الأشخاص بدأوا يخططون لرحلاتهم مسبقاً بين شهر وشهرين على الأقل، مشيراً إلى أن مدة الإقامة أثناء السفر تراوح بين أربعة أيام و12 يوماً.

وكشف أن الأفراد يشكلون نسبة 77% من الحجوزات، فيما تشكل العائلات نسبة 14%، والأزواج 3%.

أرقام المسافرين

يشار إلى أن مؤسسة مطارات دبي، ذكرت أن مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال 2.4 مليون مسافر خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وإلى الرابع من يوليو المقبل، ليصل متوسط عدد الركاب اليومي إلى 214 ألف مسافر.

من جهتها، أفادت شركة طيران الإمارات بأنها تستعد لموسم صيفي يشهد أعلى طفرة في الطلب على السفر، بعد التعافي من تأثيرات الجائحة، مشيرة إلى أنها تسيّر أكثر من 2400 رحلة أسبوعياً، وتواصل إضافة رحلات الجوية حيثما أمكن لتعزيز جدولها الصيفي.

بدورها، قالت شركة فلاي دبي إنها تستعد لموسم صيفي قياسي، استمراراً للأداء الاستثنائي الذي حققته الناقلة في الربع الأول من العام الجاري، وزيادة الطلب على السفر.

وتتوقع الشركة أن تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر خلال موسم الصيف الجاري، الذي يعد الأكثر ازدحاماً في تاريخ الشركة، إذ يتوقع تشغيل ما معدله 8500 رحلة شهرياً عبر شبكة «فلاي دبي» التي تضم 102 وجهة، وبما يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. السعة التشغيلية تظهر الأرقام المعلنة حركة نشطة للسفر خلال فصل الصيف الجاري، إذ وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فقد لجأت شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة إلى زيادة سعتها التشغيلية خلال الأسبوع الذي بدأ في 20 يونيو 2022، بمعدل وصل إلى نحو 100 ألف مقعد إضافي.

وستشغل الناقلات الجوية في الإجمال نحو 1.2 مليون مقعد على الرحلات الجوية مقابل نحو 1.1 مليون في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 8.7%.

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