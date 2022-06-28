الأسهم المحلية ترفع مكاسبها إلى 49.8 مليار درهم في جلستين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

عزّزت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها، بعدما ربحت 34.96 مليار درهم، أمس الثلاثاء، ما رفع من إجمالي مكاسبها خلال جلستين إلى نحو 49.84 مليار درهم.

وبلغت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية في جلستين نحو 44.25 مليار درهم، منها 31.82 مليار درهم في جلسة تداول أمس، في ما بلغت المكاسب السوقية لسوق دبي المالي في جلستين نحو 5.7 مليارات درهم، منها 3.146 مليارات درهم في جلسة أمس.

وجاوزت قيمة التداول في السوقين 1.54 مليار درهم، موزعة على 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي للاوراق المالية، و201.24 مليون درهم في سوق دبي المالي، في ما بلغ حجم التداول 237.86 مليون سهم بواقع 173.73 مليون سهم في «أبوظبي للأوراق المالية»، و64.13 مليون سهم في «دبي المالي»، موزعة على نحو 15.08 ألف صفقة في السوقين.



«دبي المالي»

وواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بنسبة 1.09% مسجلاً أعلى إغلاق في أسبوع، عند مستوى 3252.71 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 526.58 مليار درهم إلى 529.72 مليار درهم، حيث ربح السوق ما قيمته 3.14 مليارات درهم.

وشهدت جلسة تداولات أمس ارتفاع أسهم 16 شركة من أصل 27 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم ست شركات، وبقي أسهم خمس شركات على ثبات.

وتصدر سهم «بنك السلام» الارتفاعات بنسبة 4.46% عند 0.82 درهم، وبتداولات قاربت 368.46 ألف درهم، بينما ارتفع سهم «دبي للإستثمار» بنسبة 3.27% عند 2.21 درهم، وبتداولات جاوزت 7.77 ملايين درهم.

وكان سهم «إعمار العقارية»، الأكثر تداولاً، وارتفع بنسبة 1.35%، وأغلق عند سعر 5.24 دراهم، بتداولات قاربت 54.29 مليون درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 1.87% وأغلق عند سعر 13.60 درهم وبتداولات 48.69 مليون درهم. فيما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.59% ليصل إلى 5.75 درهم بتداولات بلغت 22.13 مليون درهم.



«أبوظبي للأوراق المالية»

من جهته، واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه اليومي بنسبة 1.98% عند مستوى 9392.1 نقطة، في ما ارتفعت القيمة السوقية بمقدار 31.82 مليار درهم.

ومن أصل 52 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم 37 شركة، بينما انخفضت أسهم ثماني شركات، وبقيت أسهم سبع شركات على ثبات.

وأغلق سهم «أبوظبي الأول» مرتفعاً بنسبة 2.6% عند 18.90 درهم، وبتداولات جاوزت 13 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 3.7% عند 4.53 دراهم وبتداولات جاوزت 19 مليون سهم، وذلك بعد أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة» عن زيادة حصتها في شركة «الدار العقارية»، لتصبح بذلك الشركة الأم لـ«الدار».

من هته، ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.7% عند 1.97 درهم وبتداولات جاوزت 24 مليون سهم، بينما أقفل سهم «بروج» عند سعره السابق 3.00 دراهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news