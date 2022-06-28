"ويز إير أبوظبي" توسع شبكة وجهاتها وتزيد عدد رحلاتها

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، عن إطلاق رحلات جوية جديدة من أبوظبي إلى البحرين ومسقط في عُمان ابتداءً من 3 يوليو، لمواكبة ارتفاع الطلب على رحلات السفر.

وتوفر الرحلات الجديدة تجربة سفر مريحة وبأسعار منخفضة للسياح والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. كما قررت الشركة زيادة عدد رحلاتها الأسبوعية إلى سانتوريني في اليونان إلى ثلاث رحلات، أيام الإثنين والخميس والجمعة، خلال شهر يوليو.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان والعقبة (الأردن) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتتوفر التذاكر إلى جميع الوجهات حالياً من خلال الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 89 درهم إماراتي*.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "يسرّنا الإعلان عن زيادة وتيرة رحلاتنا خلال فترة الصيف وبعدها، لنقدم للعملاء تجارب سفرٍ مميزة إلى وجهاتٍ مذهلة. وتشجع رحلاتنا منخفضة التكلفة إلى الوجهتين الرئيسيتين، عُمان والبحرين، العملاء على السفر واستكشاف الوجهات المميزة، سواء للتسلية والمغامرة أو لعقد الأعمال".

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