حمدان بن محمد يطلق "دبي جلوبال".. "هدفنا أن يتواصل العالم تجارياً واقتصادياً عبر دبي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، من مقر غرف دبي، مشروع "دبي جلوبال" وهو عبارة عن شبكة عالمية من 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في القارات الخمس.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "أطلقت من مقر غرف دبي مشروع "دبي جلوبال" وهو عبارة عن شبكة عالمية من 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في القارات الخمس .. هدفنا من الشبكة العالمية تدويل شركاتنا الوطنية، واستقطاب استثمارات عالمية، وفتح أسواق تجارية جديدة".

وأضاف سموه: "دبي تمتلك 11٪ من إجمالي حركة الشحن العالمية عبر موانئها، وتستثمر عشرات المليارات في توسيع خطوطها الملاحية والجوية مع أكثر من 400 مدينة حول العالم، ونحن المدينة الأكثر نمواً وتنوعاً وسرعةً. وهدفنا من دبي جلوبال أن تصل قصتنا للعالم .. ويتواصل العالم تجارياً واقتصادياً عبر دبي".

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