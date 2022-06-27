استقطاب 1620 شركة إفريقية لعضوية غرف دبي في أقل من عام

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أظهرت بيانات غرف دبي أن عدد الشركات الإفريقية المسجلة في عضوية الغرف والعاملة في إمارة دبي بلغ 26 ألفاً و420 شركة، مرتفعاً بنسبة 6.5%، مقارنةً بعددها خلال فعاليات الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» خلال فعاليات المعرض، والذي بلغ آنذاك 24 ألفاً و800 شركة.

شركات عالمية

وأفادت غرف دبي بأن انضمام 1620 شركة إفريقية جديدة إلى عضوية الغرف خلال هذه الفترة القصيرة، يعكس نجاح جهودها في تطبيق استراتيجيتها الجديدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشركات العالمية والناشئة إلى الإمارة، والترويج لدبي وجهة عالمية للأعمال.

وأكدت أن القارة الإفريقية تعتبر جزءاً أساسياً من خطط التوسع الخارجي، إذ تمتلك غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، حالياً، في إفريقيا أربعة مكاتب تمثيلية في كل من كينيا، وإثيوبيا، وموزمبيق، وغانا، تلعب دوراً مهماً في تحفيز وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم تجارة دبي الخارجية، واستقطاب الاستثمارات، وتشكل بوابة لتوسع شركات الإمارة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة للاستفادة من فرص الأعمال.

وجهة للأعمال

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، إن تأسيس غرفة دبي العالمية تحت مظلة غرف دبي كان له الأثر الكبير في استقطاب مزيد من الشركات الإفريقية الجديدة إلى دبي عبر شبكة مكاتبنا الخارجية، الأمر الذي جاء ثمرة جهود بذلت خلال الفترة الماضية لتحقيق رؤية القيادة، ومستهدفات الاستراتيجية الجديدة بترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية للأعمال. وأشار الغرير إلى أن الفعاليات التي نظمتها الغرفة خلال «إكسبو 2020 دبي» حققت أهدافها في إيجاد آلية تفاعلية للتواصل مع قطاع الأعمال العالمي الذي زار المعرض العالمي، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الخارجية، معتبراً أن استقطاب 1620 شركة إفريقية خلال أقل من عام، يظهر مدى جدية وفعالية جهود الغرف في دعم نمو الأعمال والترويج للإمارة مركز أعمال عالمياً.

شراكات استراتيجية

بدوره، قال المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، إن استمرار الإمارة بجذب الشركات العالمية ومنها الإفريقية، يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في إيجاد أسواق جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دبي والقارة الإفريقية تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة الجانبين، واستدامة مسيرة النمو العالمي.

المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال

يأتي النمو في عدد الشركات الإفريقية المسجلة في عضوية غرف دبي في أعقاب اختتام الدورة السادسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية».

وشهد المنتدى عقد 550 اجتماع عمل ثنائياً بين المستثمرين من الإمارات وإفريقيا، وسط مشاركة لافتة محلياً وإفريقياً وعالمياً جاوزت 3000 مشارك، منهم 600 مشارك سجلوا حضوراً افتراضياً، يمثلون 91 دولة. ويعتبر المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال المنصة المثالية لإطلاق الشراكات، وتحديد آفاق وفرص الاستثمار، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين ممثلي قطاع الأعمال المحلي ونظرائهم في القارة الإفريقية. وأعطى المنتدى دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي بين دبي والقارة الإفريقية، وأسهم بوضع ركائز قوية لعلاقات اقتصادية متينة بين الجانبين.

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ألفاً و420 شركة إفريقية مسجلة حالياً في عضوية غرف دبي.

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