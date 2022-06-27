دبي تشهد افتتاح 12.3 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 12 شهراً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها في دبي خلال 12 شهراً في الفترة الممتدة بين أبريل 2021 وأبريل 2022 إلى 12 ألفاً و324 غرفة، بمعدل 1027 غرفة جديدة شهرياً، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

عدد الغرف

وبحسب تلك البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل 2022 إلى 140 ألفاً و363 غرفة فندقية، مقابل 128 ألفاً و12 غرفة فندقية في نهاية أبريل 2021، بنسبة نمو جاوزت 9.6%.

كما ازداد عدد المنشآت الفندقية في دبي 55 منشأة جديدة، من 714 منشأة في نهاية أبريل 2021 إلى 769 منشأة في نهاية أبريل 2022، بنسبة نمو 7.7%، بمعدل 4.5 فنادق كل شهر.

توزيع النجوم

وفي نهاية أبريل 2022، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة أكثر من 47.9 ألف غرفة فندقية ضمن 146 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 40.7 ألف غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة واحدة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 26 ألف غرفة فندقية ضمن 250 منشأة فندقية.

الشقق الفندقية

إلى ذلك، تخطى عدد الشقق الفندقية 25 ألف شقة ضمن 190 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وأظهرت بيانات الدائرة أن الشقق الفندقية المتوسطة والفخمة في الإمارة سجلت أعلى معدل للإشغال، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2022، بنسبة بلغت 81%، فيما حلت الفنادق من فئة «أربع نجوم» في المركز الثاني، مسجلة نسبة 76% مقابل 75% للمنشآت الفندقية من فئة «خمس نجوم»، إضافة إلى الفنادق المصنفة بين فئتي نجمة واحدة وثلاث نجوم.

زوار دوليون

واستقبلت دبي خلال العام الماضي 7.28 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 32%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، لتؤكد أهمية الدور الفعال الذي تلعبه في تعافي قطاع السياحة العالمي.

كما استقبلت 3.97 ملايين زائر دولي خلال الفترة بين يناير ومارس 2022، محققةً زيادة جاوزت 214%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021 الذي سجلت فيه 1.27 مليون زائر، ما يعزز من مكانة الإمارة وجهة مفضلة للزوار الدوليين.

وجهات جديدة

وبحسب الدائرة، تواصل دبي تقديم كل ما هو جديد ومميز، لتجعل من كل زيارة تجربة فريدة من نوعها.

وتمكنت دبي خلال عام 2021 من افتتاح مزيد من مناطق الجذب السياحي والوجهات الترفيهية التي تسهم بزيادة جاذبيتها لشرائح مختلفة من الزوار، ومن بين تلك المشروعات المميزة «عين دبي»، و«ديب دايف دبي»، و«حتا دوم بارك»، و«ذا ڤيو آت ذا بالم» في نخلة جميرا، لتضيف بدورها قيمة حقيقية لتجربة الزائر، إضافة إلى المقومات السياحية الأخرى التي تتمتع بها دبي، وركائزها الأساسية، بما فيها الثقافة والمأكولات، والترفيه، والمغامرات في الهواء الطلق، والأنشطة المائية والشاطئية، والتجارب العائلية، والتسوق.

تسهيل الإجراءات

وتواصل دبي إطلاق مبادرات لتخفيف الإجراءات وتسهيلها، بهدف استقطاب المسافرين، سواء بهدف السياحة أو الأعمال، إضافة إلى برامج تشجع على الإقامة والحياة في دبي، بما فيها التأشيرات والبرامج الجديدة، مثل التأشيرة متعددة الدخول لمدة خمسة أعوام للموظفين الأجانب العاملين في شركات عالمية متعددة الجنسيات مقرها دبي.

كما تم تعزيز آليه عمل «قانون اقتسام الوقت» عبر إطلاق بوابة إلكترونية تضمن تسهيل إجراءات التسجيل، وإصدار التصاريح اللازمة، إضافة إلى توفير المعلومات للعاملين في هذا القطاع، وكذلك للسياح والمهتمين، الذي سيسهم أيضاً بتشجيع الاستثمارات في قطاع ملكية العطلات.

دبي.. الرفاهية والفخامة

تمكنت دبي من تحقيق نتائج متقدمة في المؤشرات الدولية لعام 2021، الأمر الذي أسهم في تعزيز سمعتها مدينة عالمية متعددة الثقافات مفضلة للحياة والإقامة، لاسيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك جعلها أكثر جاذبية للزوار الدوليين، وأيضاً المستثمرين والموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات.

ووفقاً لنتائج تقرير «الثروات العالمية ونمط الحياة»، و«مؤشر نمط حياة جوليوس باير 2021»، فقد عزّزت دبي مكانتها مركزاً عالمياً لحياة الرفاهية والفخامة والأعمال، وقوة تجارية ووجهة سياحية مرغوبة، ما أدى إلى ارتقائها على تصنيف المؤشر لتشغل المركز الـ12 عالمياً، والأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

أفضل مكان للعيش والعمل

حلّت دبي في المركز الثالث في «مؤشر تنافسية المواهب العالمية»، كأفضل مكان للعيش والعمل. كما صعدت دولة الإمارات 10 مراتب لتحتل المركز الرابع كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل، وفقاً لنتائج النسخة 14 من تقرير «HSBC Expat Explorer» السنوي.

وجاءت دبي في المركز الأول كأفضل وجهة عالمية، والوجهة الأولى لـ «محبي المدن»، والرابعة لـ«محبي الطعام» على قائمة موقع «تريب أدفايزر» لأفضل أماكن الإقامة والمطاعم والأنشطة التي يمكن القيام بها في تلك الوجهات في جميع أنحاء العالم على مدار 12 شهراً من الأول من نوفمبر 2020 وحتى 31 أكتوبر 2021.

الغرف الفاخرة من فئة «خمس نجوم» تستحوذ على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

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