«فلاي دبي» تدشن رحلاتها الى مدينة «بيزا» الايطالية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

احتفلت «شركة فلاي دبي»، بانطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة «بيزا» الإيطالية، لتصبح أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة الى هذه المدينة الواقعة في وسط إيطاليا.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنها ستسيّر ثلاث رحلات أسبوعياً من مطار دبي الدولي إلى مطار بيزا الدولي. وستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ما يمنح للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي.



الرحلة الافتتاحية

ووفقاً للناقلة، فقد وصلت الرحلة الافتتاحية إلى مطار بيزا الدولي في 24 يونيو الجاري، حيث استقبلت لدى هبوطها على المدرج برشاشات المياه التقليدية، وكان في استقبال الرحلة وفد يمثل رسمي يمثل المطار ومسؤولين حكوميين إيطاليين، في ما كان على متن الرحلة الافتتاحية وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث.

ولدى وصوله إلى «بيزا»، التقى وفد «فلاي دبي» بالوفد الرسمي الإيطالي برئاسة رئيس مطار «توسكانا»، ماركو كاراي، ثم أعقب حفل الاستقبال مؤتمر صحفي عقد في المطار.



مزيد من الخيارات

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث، خلال المؤتمر الصحفي: «نحن سعداء باطلاق رحلاتنا الى وجهتنا الثالثة في ايطاليا مع بدء هذا الصيف. لقد مكّننا نموذج أعمالنا القوي وأسطولنا المتنامي من توفير مزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكتنا، ونتوقع أن تكون (بيزا) وجهة شعبية للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لاكتشاف جمال منطقة توسكانا».

وأكد أن بدء عمليات «فلاي دبي» إلى «بيزا» يعكس التزام الناقلة بفتح الأسواق غير المخدومة وربطها برحلات مباشرة مع دبي.



فرص سياحية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مطارات «توسكانا إس بي إيه»، ماركو كاراي: «تمثل رحلة (فلاي دبي) بداية الربط بين (بيزا) ودبي، وبداية التعاون مع الناقلة».

وأضاف: «نحن أمام فرصة فريدة للتنمية المستقبلية لمنطقتنا، ونحن فخورون بالمساهمة في تنمية الفرص السياحية والاقتصادية في منطقتنا، وتعزيز النمو في مطارات توسكانا من خلال توسعها وتشغيلها».



ثلاث وجهات

وأوضحت «فلاي دبي» أن «بيزا» انضمت إلى كاتانيا ونابولي، لتكون الوجهة الثالثة لشبكة الناقلة في إيطاليا.



واعتباراً من 24 يونيو، توفر «فلاي دبي» أيضاً ثلاث رحلات أسبوعيا إلى كاتانيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد. كما تشغل أربع رحلات أسبوعياً إلى مدينة نابولي أيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد.



تفاصيل الرحلات

وبحسب «فلاي دبي»، ستعمل رحلات الناقلة الى «بيزا» بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الأربعاء والجمعة والأحد من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي.

وتبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى «بيزا» من 2500 درهم، وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من 11 ألف درهم.

في ما تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية من «بيزا» إلى دبي من 530 يورو، وأسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من 2500 يورو.

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