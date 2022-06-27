شركات البرازيل تنجح بتأمين صفقات بـ648 مليون دولار خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت البرازيل مواصلتها إحداث تأثير ملحوظ في الأسواق العالمية، مدعومة بالنتائج الكبيرة التي حققتها من مشاركتها الفاعلة في معرض «إكسبو 2020 دبي».



ووفقاً لبيان رسمي، فإن 1030 شركة برازيلية، شكلت جزءاً من الجناح البرازيلي في «إكسبو 2020 دبي»، نجحت بتأمين صفقات تجارية بلغت قيمتها 648 مليون دولار خلال الحدث، مع توقعات بعقد صفقات إضافية بقيمة 3.4 مليارات دولار على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة في قطاعات الأغذية، ومستحضرات التجميل، والأثاث، والصناعات الفضائية، والجلود، والنفط والغاز.



وقال المفوض العام للجناح البرازيلي في «إكسبو 2020 دبي»، إلياس مارتينز فيلهو: «استضاف جناح البرازيل، الذي صنّف ضمن الأجنحة الخمسة الأكثر زيارة في المعرض، أكثر من 2.1 مليون زائر بواقع 11 ألفاً و700 زائر يومياً في المتوسط خلال انعقاد الحدث على مدار ستة أشهر».

وتابع: «نحن مصممون على تعزيز أثر النتائج التي تم إحرازها في (إكسبو دبي)، ومواصلة البناء على الزخم والفرص الكبيرة في مسيرتنا نحو (إكسبو 2025 أوساكا – كانساي)».

وأضاف: «نظم الجناح 20 فعالية تتنوع بين معارض تعريفية وثقافية وعروض طهي، بما يشمل 270 عرضاً موسيقياً، و460 من الاستعراضات الراقصة المذهلة وستة عروض للطهي، فضلاً عن 32 عرضاً تقديمياً للشركاء، و12 فعالية للتبادل الثقافي وتذوق الطعام مع أجنحة أخرى مشاركة».

وأكد فيلهو أن جناح البرازيل قدم أكثر من 150 برنامجاً من برامج الأعمال، إذ وقع ست مذكرات تفاهم بمشاركة 805 من قادة الأعمال، 59% منهم برازيليون، فيما ينتمي الآخرون إلى 39 دولة أخرى.، في ما يتوقع منتدى الاستثمار البرازيلي الذي نظمته وكالة «آبيكس _ برازيل» في دبي، استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار في مشروعات متعددة ذات طابع عالمي.



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