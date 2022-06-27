14.87 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلسة نجاح طرح تيكوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

شهدت أسواق المال المحلية أداءاً جيداً خلال أول جلسات الأسبوع الجاري، بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.48%، كما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.35%، مقارنة بإغلاقهما يوم الجمعة الماضية 24 يونيو تزامنا مع الإعلان عن نجاح طرح مجموعة تيكوم.

وربحت الأسهم المحلية ما قيمته 14.87 مليار درهم خلال جلسة اليوم، حيث ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ما قيمته 12.43 مليار درهم، كما ربح سوق دبي المالي 2.44مليار درهم.

وتفصيلاً أغلق سوق دبي المالي اليوم مرتفعا بنسبة 0.48% وبواقع 15.6 نقطة، عند مستوى 3217.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 143.88 مليون درهم.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 524.138 مليار درهم إلى 526.580 مليار درهم، حيث ربح السوق ما قيمته 2.44 مليار درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 18 شركة من أصل 27 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 8 شركات، وبقي سهما واحدا على ثبات.

وارتفع سهم "الإمارات للمرطبات" بنسبة 14.95% عند 4.46 درهم، وبتداولات قاربت 1.37 ملايين درهم، بينما ارتفع سهم "الإثمار القابضة" بنسبة 3.88% عند 0.187 درهم، وبتداولات تجاوزت 75.16 ألف درهم.

وتصدر أكثر الأسهم تداولا سهم "إعمار العقارية"، والذي ارتفع بنسبة 0.38% وأغلق عند سعر 5.17 درهم، وبتداولات قاربت 38.49 مليون درهم تلاه سهم "الإمارات دبي الوطني" الذي ارتفع بنسبة 2.69% وأغلق عند سعر 13.35 درهم وبتدولات 24.44 مليون درهم تلاه سهم "دبي الإسلامي" الذي تراجع بنسبة 1.39% ليصل إلى 5.66 درهم بتداولات بلغت 23.45 مليون درهم يليه سهم "ديوا" الذي ارتفع بنسبة 0.39% وأغلق عند مستوى 2.53 درهم بتداولات بلغت 12.8 مليون درهم.

أعلنت مجموعة "تيكوم" التابعة لـ "دبي القابضة"، اليوم الإثنين، اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها، مبينة أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.67 درهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. وسجّل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي. ونتيجة لهذا الطلب القوي والاستثنائي، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت تيكوم من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم. يشار إلى أنه تم طرح 625 مليون سهم عادي للاكتتاب العام، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022 أو في حدود ذلك التاريخ.

وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند إكتمال الإدراج 13.4 مليار درهم، وستحتفظ "دي أتش أي أم" بحصة أغلبية تبلغ 86.5% في الشركة (أو 87.5% مجتمعةً مع "دي أتش أي أم منطقة حرة "). ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم تيكوم في السوق خلال التاريخ المذكور تحت الرمز (TECOM) والرقم الدولي الموحد للورقة المالية (ISIN AEE01081T004). وسيتم إشعار المستثمرين الذين اكتتبوا ضمن شريحة الأفراد في دولة الإمارات بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر رسائل نصية قصيرة بتاريخ 29 يونيو 2022.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع مؤشره الرئيسي في نهاية جلسة اليوم بنسبة 0.348% عند مستوى 9208.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.27 تريليون درهم.

وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 12.43 مليار درهم، حيث ارتفعت قيمة الأسهم بـ (التريليون) من 1.943.854 ، إلى 1.956.28درهم بنهاية جلسة اليوم.

ومن أصل 54 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت 6 على ثبات.

وأغلق سهم "أبوظبي الأول" عند سعره السابق 18.42 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "بروج" بنسبة 1% عند 3.00 دراهم، وبتداولات قاربت 21 مليون سهم.

وانخفض سهم "دانة غاز" بنسبة 3% عند 0.989 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم وذلك بعد أن أعلنت الشركة أنه تم تعليق العمل مؤقتاً في مشروع توسعة خورمور 250، (KM250) كما انخفض سهم "ملتیبلاي" بنسبة 1.1% عند 1.76 درهم، وبتداولات قاربت 50 مليون سهم.

وتصدر أكثر الأسهم تداولا سهم "العالمية القابضة"، والذي ارتفع بنسبة 0.21% وأغلق عند سعر 281.5 درهم، وبتداولات قاربت 321.96 مليون درهم تلاه سهم "أبوظبي الأول" بتدولات 211.86 مليون درهم تلاه سهم "ألفا ظبي" الذي ارتفع بنسبة 3.63% ليصل إلى 25.7 درهم بتداولات بلغت 125.83 مليون درهم وذلك بعد أن وقعت شركة "دبليو سولار" للاستثمار إحدى شركات "ألفا ظبي القابضة" مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لتطوير شراكة استراتيجية وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

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