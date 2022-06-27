«مالية دبي»: مكافأة شهرية وإجازة مدفوعة الراتب لمنتسبي برنامج «فرص»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي، عن إطلاق برنامج خاص لتأهيل الخريجين الجدد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل.

وأفادت الدائرة بأن البرنامج الجديد المسمّى «فرص» يُعنى بتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصصات المالية، ويمكّنهم من اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرتهم المهنية.



الموارد البشرية

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن القيادة لطالما وجّهت الجهات الحكومية بالتركيز على الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة، وشدّدت على ضرورة إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم، وصولاً إلى تمكينهم في سوق العمل، وقيادة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن المشاركة بفاعلية في المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة والإمارة في المدى القصير والمتوسط والبعيد، حتى تحقيق مستهدفات الأعوام الـ50 المقبلة.



توحيد الجهود

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، إن برنامج «فرص» يُعنى بتأهيل الشباب المواطنين الخريجين من أصحاب التخصصات المالية، ويساعد في وضعهم بقوة وثقة على أول الطريق في مسيرتهم المهنية. وأضاف: «كانت دائرة المالية باستمرار سبّاقة في العمل على دعم مبادرات التوطين وهي اليوم تطرح برنامج (فرص)، لتؤكد أهمية الدور الحكومي في توظيف المواطنين فضلاً عن أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا المجال، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات التوطين».



برنامج «فرص»

ووفقاً لـ«مالية دبي»، يستمرّ برنامج «فرص» لمدة 12 شهراً، ويُقدَّم على مرحلتين، الأولى مدتها أربعة أشهر، وتتضمن مساقات تدريبية لضمان اكتساب المنتسبين المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء الأدوار الوظيفية المُختارة، والثانية مدتها ثمانية أشهر وتتضمّن العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية.

ويُمنح المتدرب مكافأة شهرية، إضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب. كما يخضع المتدربون في هذا البرنامج إلى خطة تطوير مصممة لتناسب كل متدرب، تشمل التدريب النظري والوظيفي في موقع العمل، عبر مجموعة من المساقات التدريبية الكفيلة بتطوير المهارات الفنية والإدارية والقيادية.

ولفتت الدائرة إلى أنه يمكن للشباب الخريجين الراغبين بالمشاركة في برنامج «فرص» الدخول إلى صفحة التسجيل في البرنامج على موقع الدائرة، للاطلاع على الشروط والأحكام وتعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية.



مبادرة «ماليّون»

وتقدّم دائرة المالية في دبي برنامج «فرص» في إطار مبادرة «ماليون» التي كانت أطلقتها قبل 10 سنوات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وشهدت تخريج مئات الموظفين في مختلف برامج الدبلوم المهني والدورات التخصصية في المجال المالي الحكومي منذ العام 2012.

وتهدف «مبادرة ماليون» إلى رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة من خلال دورات تشرف عليها وتديرها مجموعة مختارة من موظفي الحكومة الماليين الخبراء، بهدف ربط التدريب النظري بالتطبيق العملي، ما من شأنه إثراء الخبرة العملية للموظفين المختصين بالشأن المالي وتطوير العمل المالي على أرض الواقع.

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