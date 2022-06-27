100 عارض و20 مصمماً إماراتياً في معرض «جواهر الإمارات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق في الشارقة الخميس المقبل، فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه «مركز إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 30 يونيو الجاري، ولغاية الثالث من يوليو المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وأفاد بيان بأن المعرض يشكل منصة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً، في ظل حضور 20 مصمماً إماراتياً، فضلاً عن 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات.

ويقدم المعرض الذي يُقام على مساحة 8000 متر مربع، فرصة متميزة للمصممين الإماراتيين والمشاركين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مركز إكسبو الشارقة»، سيف محمد المدفع، إن صناعة الذهب والمجوهرات الإماراتية تتمتع بمميزات تنافسية عدة، مكنتها من أن تتبوأ مكانة عالمية كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ تستحوذ حالياً على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية. وأضاف: «تشهد هذه الصناعة نمواً متصاعداً في الدولة، إذ تشير بيانات مجلس الذهب العالمي، إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات بنسبة 36% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 14.5 طناً، مقارنة مع 10.7 أطنان في الفترة المماثلة مع العام الماضي»، مؤكداً حرص «إكسبو الشارقة» من خلال تنظيم معرض «جواهر الإمارات»، على المساهمة في دعم هذه الصناعة على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.

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