«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» عن استئناف رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وبكين، ابتداء من 29 يونيو الجاري، وهي أول رحلة جوية تجارية دولية تعود إلى بكين، بناء على التوجيهات الأخيرة للحكومة الصينية.

وأوضحت «الاتحاد للطيران»، في بيان، أن استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين يعتبر إنجازاً جديداً للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

وستشغّل «الاتحاد للطيران» رحلة أسبوعية على متن طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، وهي إحدى الطائرات الأقل استهلاكاً للوقود في العالم.

وأكد نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في «الاتحاد للطيران»، مارتن درو، أهمية استئناف الرحلات التجارية بين أبوظبي وبكين، بعد استئناف عمليات الناقلة إلى شنغهاي، لافتاً إلى أن عودة الرحلات الجوية بين العاصمتين، ستعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ودولة الإمارات.

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