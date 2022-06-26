ينطلق 30 يونيو.. معرض «جواهر الإمارات» في «إكسبو الشارقة» بمشاركة 100 عارض و20 مصمماً إماراتياً

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

تنطلق في الشارقة الخميس المقبل، فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه «مركز إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 30 يونيو الجاري، ولغاية الثالث من يوليو المقبل، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وأفاد بيان بأن المعرض يشكل منصة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً، في ظل حضور 20 مصمماً إماراتياً، فضلاً عن 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات.



مواهب وإبداعات

ويقدم المعرض الذي يقام على مساحة 8000 متر مربع، فرصة متميزة للمصممين الإماراتيين والمشاركين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية، وتحقيق عائدات مجزية ورفع نسبة مبيعاتهم، لا سيما في ظل التوقعات بنجاح المعرض في استقطاب عدد كبير من الزوار من عشاق الذهب والمجوهرات الذين ينتظرون الحدث للاطلاع على ما يقدمه من عرض لأحدث التصاميم العصرية من أطقم ذهبية وماسية، وأرقى خطوط واتجاهات الذهب المستوحاة من التراث الإماراتي.



صناعة الذهب

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مركز إكسبو الشارقة»، سيف محمد المدفع، إن صناعة الذهب والمجوهرات الإماراتية تتمتع بمميزات تنافسية عدة، مكنتها من أن تتبوأ مكانة عالمية كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ تستحوذ حالياً على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية.

وأضاف: «تشهد هذه الصناعة نمواً متصاعداً في الدولة، إذ تشير بيانات مجلس الذهب العالمي، إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات بنسبة 36% في الربع الأول من العام الجاري، إلى 14.5 طناً، مقارنة مع 10.7 أطنان في الفترة المماثلة مع العام الماضي».

وأكد حرص «إكسبو الشارقة» من خلال تنظيم معرض «جواهر الإمارات»، على المساهمة في دعم هذه الصناعة على المستوى المحلي، إضافة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.



حدث متخصص

وأشاد المدفع بالمشاركة الواسعة من الشركات الإماراتية ومصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية، والعلامات التجارية المتخصصة في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة في المعرض، والتي جاءت نتيجة لسمعته، إذ استطاع خلال الدورتين السابقتين أن يثبت نفسه واحداً من أبرز الأحداث المتخصصة في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، من خلال النجاح الذي حققه في تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات، ودعم الصناعات المحلية، فضلاً عن استقطابه لآلاف الزوار الذي قدم لهم فرصة مثالية لاقتناء العديد من المشغولات الذهبية والمجوهرات العصرية والتراثية وأحدث المصوغات وصيحات الموضة.

ويحفل المعرض الذي سيفتتح أبوابه أيام الخميس والسبت والأحد من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة 10 ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى 11 ليلاً، بالعديد من المفاجآت لزواره مثل الفوز بالهدايا والجوائز القيمة، وإمكانية الاطلاع على آخر الإبداعات وخطوط الموضة والأزياء.

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