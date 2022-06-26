وفد إماراتي يبحث في ألمانيا التعاون بمجالات الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي ــ وام

يبدأ وفد من دولة الإمارات برئاسة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، زيارة إلى ألمانيا الاتحادية، بعد غد الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز فرص التعاون المشترك في مجال الطاقة، لا سيما النظيفة منها والهيدروجين، واستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في تلك المجالات الحيوية، وذلك في إطار استكمال «إعلان النوايا» في مجالات الطاقة بين البلدين الذي وقعه الجانبان في بداية عام 2017.



ويضم الوفد عدداً من ذوي الاختصاص من الوزارة، وممثلين عن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة مصدر.



وسيتم خلال الزيارة إبرام شراكات واعدة في مجال الطاقة، لمواصلة الجهود وضمان استدامة القطاع، وتعزيز الشراكة في مجال الهيدروجين، وإحداث تغير حقيقي يلبي تطلعات الدولتين في العمل المناخي، فضلاً عن القيام بجولة ميدانية بعدد من مشروعات الطاقة ومجموعة من الشركات في ذلك القطاع.



وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إن الزيارة تهدف إلى إرساء آليات تعاون مستدامة بين البلدين، بهدف تعظيم الاستفادة من اتفاقات التعاون المشتركة التي وقعها البلدان خلال السنوات السابقة.



وأكد أن الزيارة ستتضمن التعريف بالمزايا والخدمات التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات العالمية في قطاع الطاقة في البلدين، وفرص بناء شراكات جديدة ومستدامة وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأمثل.



وأضاف أن وفد الدولة سيلتقي عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في ألمانيا لعقد لقاءات موسعة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة والهيدروجين.



يذكر أن الإمارات وألمانيا الاتحادية أطلقتا عام 2017، شراكة الطاقة الإماراتية الألمانية لتعزيز الحوار، وتوفير إطار للتعاون في انتقال الطاقة.

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