«دي بي ورلد» و«مؤسسة الموانئ» تطوران ميناء «كونستانتسا» على البحر الأسود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت الحكومة الرومانية مذكرة تفاهم مع كل من «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي» و«دي بي ورلد»، لتطوير بنية تحتية جديدة في ميناء «كونستانتسا»، بهدف تحويله إلى أحد أهم المراكز لسفن شحن البضائع المدحرجة على البحر الأسود.

ووقع المذكرة وزير النقل والبنية التحتية الروماني، سورين ميهاي غريندانو، والمدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات وجافزا، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، عبدالله بن دميثان.

وتستهدف وزارة النقل والبنية التحتية الرومانية تطوير محطة حاويات جديدة ورئيسة لشحن البضائع المدحرجة، بهدف تعزيز حركة سفن البضائع في ميناء البحر الأسود.

وسيتطلب ذلك استثماراً ضخماً وإجراءات محسّنة لتسريع عبور سفن البضائع المدحرجة عبر ميناء «كونستانتسا».

وتتيح مذكرة التفاهم لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، العمل مع «دي بي ورلد»، لتحديث وتطوير البنية التحتية على الرصيف البحري «2-إس» في الميناء.

وبموجب الاتفاقية، ستنفذ «دي بي ورلد» مشروع التطوير مع توفير الاستثمارات المطلوبة له في الأصول المادية أو الإلكترونية للمشاركة في تحويل «كونستانتسا» إلى مركز رئيس للواردات إلى أوروبا، من خلال تطوير البنية التحتية للميناء، إضافة إلى تزويده بماسح ضوئي متطور في المحطة الجديدة للبضائع المدحرجة، ما يقلّص وقت عمليات التفتيش، ويعزز الكفاءة التشغيلية للميناء.

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «احتفلنا منذ بضعة أسابيع بمرور 18 عاماً على بدء عملياتنا في (دي بي ورلد - كونستانتسا)، في وقت نفخر فيه بالثقة المستمرة التي منحتنا إياها الحكومة الرومانية، ونتطلع إلى تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد عالمياً، والتي من شأنها أن تعزز دور الميناء والمكانة الاستراتيجية لرومانيا في المنطقة».

وتدير «دي بي ورلد» محطة الحاويات الجنوبية المتطورة في ميناء «كونستانتسا» بحسب عقد امتياز يمتد حتى عام 2049، إذ تبلغ طاقتها الاستيعابية من حيث حجم كميات المناولة المليون ونصف مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، ليصبح بذلك «كونستانتسا» أكبر ميناء على البحر الأسود. كما توفر «دي بي ورلد» خدمة تنسيق كاملة لثلاثة خطوط سكك حديدية، بطول 600 متر لكل منها، قادرة على التعامل مع ثلاثة قطارات كاملة تتصل بكل منها 30 عربة بضائع لنقل الحاويات في وقت واحد.

فضلاً عن ذلك، تواصل «دي بي ورلد» تنفيذ خططها لإنشاء محطة حاويات جديدة متعددة الوسائط للسكك الحديدية والطرق في مدينة أيود في رومانيا، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في النصف الأول من عام 2023. وسيتم ربط محطة الحاويات بالسكك الحديدية إلى ميناء «كونستانتسا» لإنشاء طريق جديد لصادرات منطقة ترانسيلفانيا الرئيسة في وسط رومانيا التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للتصدير.

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