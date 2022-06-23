الامارات الاولى عربيا في مؤشر الاداء الصناعي التنافسي

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

كشفت منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"ان دولة الامارات جاءت في المركز الاول خليجيا وعربيا في تقرير مؤشر الاداء الصناعي التنافسي العالمي الذي اصدرته المنظمة للعام 2022

ووفقا للتقرير الذي اصدرته يونيدو اليوم تعد الامارات هي الدولة العربية الوحيدة ضمن التصنيف المرتفع في التقرير وللسنة الثانية على التوالي حيث صنفت المنظمة مختلف دول العالم وفقا ل 5 تصنيفات متدرجة اعلاها هي تصنيف " اداء مرتفع ثم ياتي تصنيف اداء فوق المتوسط ثم اداء متوسط ثم اداء دون المتوسط ثم اداء منخفض

وبذلك تصبح الامارات هي الدولة العربية الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي قفز ترتيبها العالمي 20 مرتبة خلال 7 اعوام فقط حيث جاءت في المرتبة ال31 عالميا في عام 2022 مقابل المرتبة 51 عالميا في عام 2015

وجاءت المانيا في المركز الاول عالميا تليها الصين ثانيا ثم ايرلندا ثالثا ثم اليابان رابعا ثم كوريا الجنوبية خامسا

ويرصد هذا التقرير الاداء الصناعي في 154 دولة ويهدف الى تقييم القدرة التنافسية في مجال الصناعة لاقتصاديات دول العالم من خلال 3 محاور رئيسة هي قدرة الدول على انتاج وتصدير البضائع المصنعة والتحسن التكنولوجي في المجال الصناعي في الدولة وتاثير الدولة عالميا في مجال الصناعة وتعتمد منهجية التقرير على قياس البيانات الخاصة بسنتين سابقتين حتى تضمن دقة وجودة البيانات المرصودة

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