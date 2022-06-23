«دبي الدولي» يستعد لاستقبال 2.4 مليون مسافر خلال 11 يوماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي (DXB)، سيشهد فترة استثنائية مزدحمة خلال الأسبوعين المقبلين مع بداية موسم العطلات الدراسية الصيفية، وإجازة عيد الأضحى المبارك، مقدمة مجموعة من النصائح والإرشادات للمسافرين.

2.4 مليون مسافر

وبناءً على الإحصاءات التي أعلنتها «مطارات دبي»، فإن مطار دبي الدولي يستعد لاستقبال 2.4 مليون مسافر خلال الفترة من 24 يونيو وحتى الرابع من يوليو المقبل، ليصل متوسط عدد الركاب اليومي إلى 214 ألف مسافر.

وتوقعت «مطارات دبي» أن يستقبل المطار نحو 235 ألف مسافر في تاريخ الثاني من يوليو المقبل، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً، كما من المتوقع أن يشهد المطار معدل حركة الركاب نفسها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تصادف يومي الثامن والتاسع من يوليو.

نصائح للمسافرين

ودعت «مطارات دبي»، المسافرين، إلى اتباع مجموعة من النصائح للحصول على تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات المقبل، بما يشمل: الاطلاع على أحدث لوائح وشروط السفر لوجهة السفر، والتأكد من الوثائق الضرورية للسفر، مع الصلاحية المطلوبة، قبل الوصول إلى المطار.

كما يجب على المسافرين من مبنى الركاب رقم (1)، الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد مغادرة الطائرة، فضلاً عن إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت.

الخدمة الذاتية

وأوصت «مطارات دبي»، المسافرين من مبنى الركاب رقم (3) بالاستفادة من خيارات الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر التي توفرها «شركة طيران الإمارات».

كما دعت المسافرين إلى التأكد من وزن الحقائب ومراجعة وثائق السفر قبل الخروج من المنزل، وإنهاء الاستعدادات قبل الوصول إلى منطقة التفتيش الأمني، فضلاً عن استخدام «مترو دبي»، إذ سيتم تمديد ساعات العمل خلال عطلة عيد الأضحى.

مواقف المركبات

ونبهت «مطارات دبي» إلى أن دخول ساحة المركبات في منطقة الوصول لمبنى الركاب رقم (3) سيقتصر على وسائل النقل العام، والمركبات التابعة للسلطات المعنية، داعية العائلات والأصدقاء إلى استخدام مواقف السيارات المخصصة في المطار، أو خدمة صف السيارات لاستقبال المسافرين بكل راحة وسهولة.

أداء استثنائي

ولفتت «مطارات دبي» إلى أن مطار دبي الدولي حقق أداءً استثنائياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية في ظل إغلاق المدرج الشمالي لمدة 45 يوماً، لتنفيذ عمليات تطوير شاملة.

وأشارت إلى استقبال المطار نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام، في وقت تشير فيه التوقعات السنوية إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية عبر مطار دبي الدولي، لتصل إلى 58.7 مليون مسافر خلال العام الجاري، مقارنة بمعدل 29.1 مليوناً في عام 2021.

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