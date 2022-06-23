6.17 ملايين زائر دولي إلى دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن مواصلة قطاع السياحة في الإمارة، أداءه القوي منذ بداية العام الجاري، مع استمرار النمو، محققاً نتائج إيجابية للغاية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022، والتي استقبلت دبي خلالها أكثر من 6.17 ملايين زائر دولي بزيادة قدرها 197% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت فيها أكثر من مليونَي زائر.

مصدر إلهام

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المرّي، خلال لقاء نظّمته الدائرة مع شركائها بحضور أكثر من 1200 من ممثلي قطاعات السياحة والسفر والطيران والضيافة والتجزئة: «لطالما كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مصدر إلهام لنا جميعاً، وينعكس ذلك في استمرار المدينة في تحقيق مزيد من النجاح والإنجازات، ونحن نواصل جهودنا من أجل تعزيز مكانتها، مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة».

وأضاف: «ارتكازاً على الزخم الكبير الذي أحدثته الاستضافة الناجحة لمعرض (إكسبو 2020 دبي) في تحقيق معدلات نمو في قطاع السياحة، وتوفير تجارب استثنائية متنوعة، فإننا نسعى إلى بلوغ الهدف الطموح المتمثل في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة».

وتابع المرّي: «في الوقت الذي نتطلّع فيه للنصف الثاني من عام 2022 وما بعده بكل تفاؤل، فإننا نواصل نهجنا للاستفادة من العناصر الرئيسة التي أسهمت في تحقيق نمو مطرد للقطاع، لاسيما بعد استئناف استقبال الزوّار الدوليين في يوليو 2020، بما فيها العروض والتجارب المميزة التي تقدمها دبي لضيوفها، بمشاركة الأطراف المعنية والشركاء الذين يواصلون لعب دور محوري في تحقيق هذا النمو، فضلاً عن تعزيز ثقة المسافرين بدبي، وجهة آمنة».

فنادق دبي

وتُظهر الإحصاءات الصادرة عن «الاقتصاد والسياحة»، محافظة فنادق دبي عموماً على متوسط مستوى إشغال بنسبة 76% للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 62% للفترة ذاتها من العام 2021.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسة «إس تي آر» المختصة في تحليلات إدارة الفنادق، فقد حققت دبي المركز الأول عالمياً من حيث معدلات الإشغال الفندقي، تلتها مدينة نيويورك بنسبة إشغال 61%، ولندن 60%، وباريس 57%، وذلك للفترة بين يناير وحتى أبريل 2022.

إقامة أطول

من جهته، استعرض المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، الأداء العام لقطاع السياحة في دبي، وأعداد الزوار الدوليين، وأبرز الأسواق الرئيسة المُصدِّرة للسياحة إلى دبي، كما استعرض الحملات التسويقية العالمية والمبادرات التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الشركاء بما فيها الحملة الجديدة «ادفع أقل لإقامة أطول» التي يدعمها أكثر من 60 فندقاً ومنتجعاً تقدم قيمة حقيقية وممتازة للمسافرين.

ووفقاً للحملة، فإنه يصبح بإمكان الضيوف الذي يحجزون للإقامة في فنادق دبي سبع ليالٍ دفع قيمة الإقامة لخمس ليالٍ فقط، ودفع قيمة ثلاث ليالٍ فقط للإقامة خمس ليال.

وتطرق كاظم إلى الحملات التسويقية العالمية الشهيرة، والتي جذبت اهتمام الجماهير في العالم، ومنها حملة «دبي تقدم» التي يشارك فيها كل من النجمين جيسيكا ألبا وزاك إيفرون، والمخرج العالمي كريج جيليزبي، وقام بدور البطولة في المقطع الأخير للحملة نجم بوليوود، شاروخان، ما يؤكد رسوخ أسس ودعائم قطاع السياحة في الإمارة، ويعزز من مكانة دبي التي حلّت في المركز الأول في قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022، وفقاً لموقع «تريب أدفايزر».

وسلّط اللقاء الضوء على الجهود المبذولة لتوطيد مكانة دبي لتصبح عاصمة فنون الطهي، بما في ذلك إطلاق النسخة الأولى من «دليل ميشلان دبي»، و«نجوم ميشلان 2022»، ووصول الدليل الأول لتصنيف «غولت آند ميلاو»، وهما يعتبران من الإضافات المهمة التي تعزز مجال فنون الطهي في المدينة.

وجهة على مدار العام

سلط المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، الضوء على فعاليات «تقويم دبي» 2022 بما في ذلك «مفاجآت صيف دبي»، واحتفالات «العيد في دبي - الأضحى»، وموسم «العودة إلى المدارس»، ودورة «تحدي دبي للياقة» أكتوبر المقبل. وقال: «تتمتع دبي بمقومات سياحية هائلة وبنية تحتية متطورة تتكامل مع ما تقدمه من عروض وفعاليات تجعلها وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام».

حملة «ادفع أقل لإقامة أطول» يدعمها أكثر من 60 فندقاً ومنتجعاً في دبي.

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