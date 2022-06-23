«أبوظبي الأول»: تخريج 28 مواطناً ومواطنة من «برنامج أفاق».. وإطلاق منصة «IFAB» البحثية

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أعلن بنك أبوظبي الأول عن تخريج الدفعة الأولى من «برنامج آفاق القطاع المالي»، وعددها 28 مواطناً ومواطنة، فضلاً عن إطلاق منصة (IFAB) المعرفية والبحثية، بالتعاون مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في «جامعة ييل الأميركية»، والتي تركز على وضع الأجندات والسياسات ومشاركة المعلومات، من خلال تفعيل التواصل مع نخبة من أبرز المفكرين العالميين، لرسم توجهات مستقبل القطاع المالي والاستثماري، وغيره من القطاعات الحيوية، وعبر تكامل الخبرات العالمية لبنك أبوظبي الأول، وإمكانات نخبة من أبرز المفكرين العالميين.



ويهدف «برنامج آفاق القطاع المالي» إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية في القطاع المالي، ويُركّز على تدريس فهم أعمق لإدارة الاستثمار وصنع القرار وبناء الاستراتيجية، إضافة إلى مفاهيم مُتقدمة مثل تطبيق واستخدام البيانات العلمية، والتقنيات الكمية في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار.



منصة «IFAB»

كما تم تصميم منصة «IFAB» ليتعرف المعنيون من خلالها على مستقبل القطاع المالي والاستثماري، والمساهمة الفعّالة في تطويره.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات، مركزاً مالياً عالمياً، من خلال التركيز على إعداد المهارات اللازمة لمواكبة المراحل المقبلة لمستقبل القطاع.

وتركز المنصة على أربعة محاور رئيسية، تتضمن: التعليم التنفيذي، البحوث والدراسات، فعاليات ومنتديات القطاع، وسلسلة الحلقات النقاشية الدورية.

وتعمل المنصة الرقمية على الربط بين البحوث الأكاديمية والتدريب المتخصص، وعلى توظيف معلومات مالية من بنك أبوظبي الأول، ومراكز بحوث عالمية للتفوق والإبداع، لتزويد الخبراء والمتخصصين في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بالأدوات والمعلومات الضرورية، والمرتبطة بالأنشطة الإقليمية للقطاع، لدعم نجاحهم المهني، وتعزيز نمو القطاع عموماً.



بناء المهارات

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «تبرز في المرحلة الراهنة ضرورة التركيز على بناء المهارات والمعارف المالية ضمن كافة المؤسسات والكيانات المسؤولة عن تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى الدولة، وبما يشمل الجهات التجارية والحكومية على حد سواء».

وأضافت أن إعداد جيل جديد من الخبراء، وتطوير إمكاناتهم وخبراتهم، من أهم الركائز التي تقوم عليها جهود التنمية، مشيرة إلى حرص بنك أبوظبي الأول على إطلاق منصة IFAB المعرفية والبحثية ضمن شراكة استراتيجية مع كلية التعليم التنفيذي الإداري في «جامعة ييل الأميركية»، من خلال «مؤسسة آيكون للتدريب والتوجيه».

وقالت: «تمثل شراكتنا المتينة مع مؤسسة الإمارات امتداداً لمبادراتنا المعرفية المستمرة، في وقت نتطلع فيه لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج آفاق المالي، لنمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو والازدهار، ودعم الأهداف والتطلعات التنموية الوطنية الطموحة لقيادتنا الرشيدة».

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