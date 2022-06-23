«أوبو»: الإمارات تتصدر المنطقة بنمو مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مدير الاستراتيجية والتخطيط في شركة «أوبو» الشرق الأوسط للحلول التقنية وتكنولوجيا الهواتف الذكية، إن دولة الإمارات تصدرت أسواق منطقة الشرق الأوسط في نمو مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول 2022، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «كاناليس» للأبحاث والتحليلات الدولية.



وأشار في لقاء صحافي عقدته الشركة في دبي، إلى أنه ووفقاً لبيانات سوقية رصدتها دراسة المؤسسة، فإن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الربع الأول معدلات نمو طفيفة أو تراجع في بعض الأسواق لمبيعات الهواتف الذكية، في ما استأثرت السوق الإماراتية بالمركز الأول إقليمياً في نسب نمو المبيعات مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح أن الإمارات سجلت نمواً جاوز 8% في قطاع مبيعات الهواتف الذكية، بدعم من انسيابية سلاسل التوريد في الدولة مقارنة بالعديد من دول المنطقة، ودول العالم التي تأثرت عمليات التوريد إليها، إضافة إلى ارتفاع مبيعات الأفواج السياحية والتأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو 2020 دبي» خلال تلك الفترة.

وأكد أن السوق الإماراتية استمرت خلال الربع الأول 2022، في تسجيل مؤشرات انتعاش في معدلات القدرة الشرائية للهواتف الذكية، لافتاً إلى مؤشرات ركود في عدد من الأسواق الأوروبية والعالمية.

وتوقع أن تختتم السوق الإماراتية، الربع الثاني من العام الجاري بمعدلات نمو مقاربة لمبيعات الربع الأول، لافتاً إلى أن معظم شركات تجارة الهواتف الذكية أصبحت عقب ذروة جائحة «كوفيدـ19»، أكثر تركيزاً واهتماماً بقنوات التوزيع عبر منصات التجارة الإلكترونية مقابل المتاجر التقليدية.

وأشار إلى أن «أوبو» طرحت أخيراً إصدارات الهاتف «فايند إكس 5» تأتي بتقنيات الجيل الخامس، ومدعمة بأنظمة للذكاء الاصطناعي، مع تقنية جديدة ترفع متوسط دورات شحن الهواتف، ومتوسط صلاحيتها، لترتفع إلى 1600 دورة شحن مقارنة بمعدلات معتادة في الأسواق تصل إلى 800 دورة شحن لبطاريات الهاتف.

وكشف أن الشركة تستهدف طرح هاتف ذكي قابل للطي خلال موعد يتوقع في الربع الرابع 2022، أو الربع الأول من العام المقبل.

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