«الاتحاد للطيران» : 12 دولة ترفع قيود السفر المتعلقة بـ«كوفيدـ19» بالكامل

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» عن تعزيز «الخدمة الذاتية» لإتمام إجراءات السفر في مطار أبوظبي الدولي، لمواكبة الطلب الكبير على الرحلات الجوية مع بداية فصل الصيف.

وأفادت الشركة بأن هذه الخدمة تمنح متعاملي «الاتحاد للطيران» تجربة سفر سلسة ومريحة، مع تمكنهم من تفادي طوابير الانتظار الطويلة.

وأوضحت أنه بعد إتمام إجراءات السفر عبر الموقع الالكتروني، فإنه يمكن للمسافرين التوجه إلى منافذ «الخدمة الذاتية» لطباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة، وبطاقات الأمتعة، وإنهاء الإجراءات اللازمة في أقل من دقيقتين.

وكشفت «الاتحاد للطيران» أنه تم رفع قيود السفر المتعلقة بـ«كوفيدـ19» بالكامل، للمسافرين إلى النمسا، البحرين، بلجيكا، مصر، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، الكويت، عمان، سويسرا، تركيا، وبريطانيا.



خيارات أكبر

وقال نائب الرئيس لشؤون عمليات شبكة الوجهات والمطارات العالمية في «لاتحاد للطيران»، جون رايت، إنه ومع رفع الكثير من قيود السفر، فإن «الاتحاد للطيران» تتوقع ارتفاع أعداد المسافرين بشكل كبير خلال العطلة الصيفية.

وأضاف: «لتحسين تجربة الضيوف، فإن (الاتحاد للطيران) تقدم خيارات أكبر للخدمة الذاتية في مطار أبوظبي الدولي، تسمح لهم بتخطي طوابير الانتظار الطويلة من خلال إتمام إجراءات السفر الكترونياً، وخدمة (معتمد للسفر) التي تلاقي استحساناً كبيراً».



«معتمد للسفر»

ولفتت «الاتحاد للطيران» أنها تستعد لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين من مطار أبوظبي الدولي في الفترة الممتدة بين 30 يونيو و15 يوليو 2022.

وذكرت أنه في ما يتعلق بالوجهات التي تحتوي على قيود سفر، فإنه ينصح بزيارة «إدارة حجزي» على موقع «الاتحاد للطيران»، وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بـ«كوفيدـ19»، ليتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، ما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة والتأكد من تلبية المستندات المطلوبة والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب «معتمد للسفر» عند إتمام إجراءات السفر.



مبنى «سكاي بارك»

ولفتت الناقلة أنه واعتباراً من 30 يونيو إلى 31 يوليو، فإنه يمكن للمسافرين إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة إلى أربع ساعات قبل رحلتهم في مبنى «سكاي بارك» مقابل المطار، حيث سيستفيدون من ساعتين مجانية من المواقف، ويحصلون إما على 2500 من أميال «برنامج ضيف الاتحاد» مجاناً أو على خمسة كيلوغرامات من الوزن الإضافي للأمتعة.، لافتة إلى أن هذه الخدمة تتوافر من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 عصراً.



الوصول مبكراً

وأشارت «الاتحاد للطيران» إلى إمكانية إتمام إجراءات السفر عبر الانترنت، والوصول باكراً إلى المطار لتخليص باقي الإجراءات.

وأوضحت أنه ووخلال فترة الذروة، فإنه يتم فتح مكاتب إتمام إجراءات السفر قبل أربع ساعات من موعد مغادرة الرحلة وتغلق قبل ساعة من ذلك، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة التي تغلق قبل ساعتين من موعد المغادرة. كما يتم إغلاق الصعود إلى الطائرة إلى جميع رحلات الاتحاد للطيران قبل 20 دقيقة من موعد المغادرة.

الإجراءات من المنزل

وذكرت «الاتحاد للطيران» أنه ولتوفير المزيد من التسهيلات على تجربة السفر، فقد أصبح بمقدور المسافرين إتمام إجراءات سفرهم من المنزل من خلال زيارة الموقع etihad.com/homecheckin حتى قبل سبع ساعات من موعد الرحلة.

وتتيح هذه الخدمة للمسافرين إمكانية حجز أمتعتهم، واختيار مقاعدهم، واستلام بطاقات الصعود على الطائرة وبطاقات الأمتعة من المنزل في أبوظبي.

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