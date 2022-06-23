«المالية» تعتزم طرح سندات سيادية ثنائية الشرائح ومقوّمة بالدولار للاكتتاب

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن عزمها طرح حزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأميركي، للاكتتاب.

وستتضمن حزمة السندات، شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج مدتها 30 عاماً.



ومن المنتظر طرح شريحة الـ10 أعوام في سوق لندن للأوراق المالية (LSE)، وسوق ناسداك دبي، وشريحة سندات «فورموزا» لمدة 30 عاماً في كل من سوق لندن للأوراق المالية (LSE)، وسوق تايبيه (Taipei Exchange)، وسوق ناسداك دبي.



وفوضت وزارة المالية كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، و«بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس»، و«شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك إتش أس بي سي»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز»، وبنك المشرق، و«ستاندرد تشارترد»، مديرين مشتركين للاكتتاب، كما فوضت البنك التجاري والصناعي الصيني، مديراً مساعداً للاكتتاب، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.



وسيتم طرح الاكتتاب الثاني على السندات السيادية لدولة الإمارات، وفق أحكام القاعدة 144-أ بموجب «اللائحة إس» (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة.

وأشارت «المالية» إلى أن دولة الإمارات حازت على تصنيف «-AA» من وكالة «فيتش» و«AA2» من وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، مع «نظرة مستقبلية مستقرة» للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للدولة، ومكانتها الريادية العالمية.

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