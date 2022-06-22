حمدان بن محمد: أولوياتنا القادمة.. استدامة شركاتنا العائلية وتطوير اقتصادنا الرقمي والوصول لأسواق جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية مواصلة العمل على ترسيخ مكانة إمارة دبي، وجهة جاذبة للاستثمارات.

وقال سموّه، خلال زيارة التقى فيها رؤساء مجالس الإدارة لغرف دبي، والموظفين، وشهد توقيع اتفاقات الأداء للقيادات، أن لدينا اليوم ثلاث غرف تجارة، وأفضل بيئة أعمال، إضافة إلى رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المستقبلية، لتكون دبي المحور الرئيس في قلب الاقتصاد العالمي الجديد.

وحدّد سموّه الأولويات المقبلة، التي تتمثل في: استدامة الشركات العائلية، وتطوير الاقتصاد الرقمي، والوصول إلى أسواق جديدة.

مكانة دبي

وتفصيلاً، أكّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية مواصلة العمل على ترسيخ مكانة إمارة دبي، وجهة جاذبة للاستثمارات، مشيراً سموّه إلى أن مسيرة التنمية الاقتصادية مستمرة لترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة دبي، مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار، ومحركاً رئيساً للاقتصاد العالمي الجديد.

رؤية وبيئة عمل

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارة التقى فيها رؤساء مجالس الإدارة لغرف دبي، والموظفين: «دور غرف التجارة كان تاريخياً في نهضة دبي الاقتصادية، واليوم نتطلع أن تلعب الغرف دوراً أكبر في نهضة دبي المستقبلية في مجال الاقتصادات الرقمية والاستثمارات التقنية، وبناء فرص اقتصادية عالمية جديدة».

وأضاف سموّه: «لدينا اليوم ثلاث غرف تجارة، ولدينا أفضل بيئة أعمال، ولدينا رؤية محمد بن راشد المستقبلية، لتكون دبي المحور الرئيس في قلب الاقتصاد العالمي الجديد».

أولويات العمل

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «أولوياتنا المقبلة: استدامة شركاتنا العائلية، وتطوير اقتصادنا الرقمي، والوصول إلى أسواق جديدة. ولابد أن تعمل كل الجهات الحكومية والخاصة فريقاً واحداً لتحقيق هذه الأولويات».

بيئة جاذبة

واستعرض سموّه خلال زيارته، الخطط والمستهدفات لغرف دبي، كما اطلع سموّه على المشروعات المنجزة والمستقبلية، مؤكداً أهمية تسريع تنفيذ توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترسيخ بيئة استثمارية جاذبة، تتمتع بتنافسية عالية، وتسهّل مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، بما يسهم بشكل مباشر في رفع قيمة التجارة الخارجية للإمارة، وتطوير وتنمية اقتصادها الرقمي.

ولي عهد دبي:

«لدينا ثلاث غرف تجارة، وأفضل بيئة أعمال، ولدينا رؤية محمد بن راشد المستقبلية لتكون دبي المحور الرئيس في قلب الاقتصاد العالمي الجديد».

«دور غرف التجارة كان تاريخياً في نهضة دبي الاقتصادية، ونتطلع أن تلعب الغرف دوراً أكبر في نهضة دبي المستقبلية».

اتفاقات الأداء للقيادات العليا في غرف دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على هامش الزيارة، توقيع اتفاقات الأداء للقيادات العليا في «غرف دبي».

وتشمل الاتفاقات: المستهدفات الرئيسة للفترة الزمنية المحدّدة، والمشروعات الاستراتيجية التي يتم تكليف قيادات «غرف دبي» بها لتنفيذ المشروعات، وتحقيق مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية للإمارة، بهدف توجيه وتركيز ومضاعفة الجهود نحو تحقيق رؤية الإمارة، لتكون أفضل مدينة في العالم.

وتمثل الاتفاقات ميثاق أداء للقيادات، يؤكد مبدأ المساءلة والمسؤولية في حكومة دبي، ويعزّز أرقى مبادئ معايير السلوك المهني، وهي أداء لترسيخ فلسفة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العمل الحكومي، كحكومة محورها الإنسان، وتعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته. كما تأتي هذه الاتفاقات، لتؤكد التزام القيادات العليا على تحقيق استراتيجية غرف دبي 2040، المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في إمارة دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إليها، مع قيادة مسيرة أعضاء الغرف التوسعية نحو الأسواق الخارجية، ومواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية، بما يواكب متطلبات القطاع الاستثماري، ويرسّخ مكانة دبي ضمن المدن السبّاقة في تبني منظومة تشريعية متطوّرة واستباقية، تضمن استدامة التميّز في العمل المؤسسي وخدمة المتعاملين.

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