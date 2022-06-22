«فلاي دبي» تستعد لصيف استثنائي مع ثلاثة ملايين مسافر عبر شبكتها

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «شركة فلاي دبي» أنها تستعد لموسم صيفي قياسي، استمراراً للأداء الاستثنائي الذي حققته الناقلة في الربع الأول من العام الجاري، وزيادة الطلب على السفر.

وتوقعت الشركة في بيان أن تنقل نحو ثلاثة ملايين مسافر خلال صيف العام الجاري، الذي يعد الأكثر ازدحاماً في تاريخ الشركة، إذ يتوقع تشغيل ما معدله 8500 رحلة شهرياً عبر شبكة «فلاي دبي» التي تضم 102 وجهة، ما يتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد ـ 19».



حركة السياحة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث، إنه في الوقت الذي يتعافي فيه قطاع الطيران العالمي ببطء من تداعيات جائحة كورونا، فقد أثبتت دبي نهجها الراسخ في العودة وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة.

وأضاف: «لقد مكنتنا القرارات التي اتخذت في وقت مبكر من الجائحة من تكثيف عملياتنا لتلبية الطلب المتنامي في وقت قياسي، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا، فضلاً عن تكاتف وتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة، والثقة التي يوليها مسافرونا لخدماتنا وعملياتنا».

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صيف استثنائي

وتابع الغيث: «المرونة الكبيرة التي نتمتع بها وجاهزيتنا، فضلاً عن نموذج أعمالنا القوي وتسليمات الطائرات الجديدة العام االجاري، تضعنا في موقع راسخ للتكيف مع مختلف التحديات التي نواجهها في الصناعة».

وأضاف: «نتطلع إلى صيف استثنائي يربط بين الناس، وفتح الأسواق غير المخدومة وتوفير المزيد من الخيارات للمتعاملين معنا للسفر».



العودة إلى «دبي الدولي»

ووفقاً لبيان الشركة، تعود رحلات «فلاي دبي» إلى أكثر من 30 وجهة، والتي كانت تعمل مؤقتاً من مطار «دبي وورلد سنترال»، لتعمل من مطار دبي الدولي اعتباراً من 23 يونيو، وذلك بعد الانتهاء بنجاح ​من برنامج إعادة تأهيل المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي التي استمرت 45 يوماً خلال الفترة ما بين التاسع من مايو و22 يونيو الجاري عملت الناقلة خلالها على تسهيل حركة المسافرين من خلال العمل من كلا المطارين.



الشبكة والرحلات ​

واعتباراً من 23 يونيو فصاعداً، ستبدأ الشركة رحلاتها إلى 11 وجهة، بما في ذلك أبها في السعودية، باتومي في جورجيا، بودروم وإزمير وطرابزون في تركيا، كاتانيا وبيزا في إيطاليا، دوبروفنيك في كرواتيا، ميكونوس وسانتوريني في اليونان، وتيفات في الجبل الأسود.

ولتلبية الطلب المتزايد، ستضيف «فلاي دبي» أيضاً مزيداً من الرحلات على بعض وجهاتها ذات الطلب العالي بما في ذلك: باكو، بلغراد، بودابست، ليوبليانا، جزر المالديف، براغ، سالزبورغ، سراييفو، تبليسي، وزنجبار.



الأسطول والموظفون

وكشفت «فلاي دبي» أنها ستتسلم أربع طائرات جديدة بحلول أغسطس 2022، ما يرفع من تعداد أسطولها من طائرات «بوينغ 737» إلى 68 طائرة، بزيادة قدرها 73% مقارنة بعدد الطائرات التي شغّلتها الشركة في الفترة نفسها من عام 2019.

ولدعم مسار النمو هذا، عززت «فلاي دبي» قوتها العاملة على مدار الـ 12 شهراً الماضية بنسبة 20%، وشمل ذلك الطيارين وأطقم الطائرات والمهنيين من 135 جنسية مختلفة، مؤكدة أن عملية التوظيف في الشركةستستمر طوال العام.



إرشادات للسفر



وذكّرت «فلاي دبي» المتعاملين معها، بالحجز المبكر والحجز عبر الإنترنت، والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع رحلتهم، لافتة إلى أنه سيتم إغلاق بوابات الصعود إلى الطائرة قبل 20 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة.



وأوضحت أن انجاز اجراءات السفر عبر الانترنت ستفتتح قبل 48 ساعة إلى 90 دقيقة من موعد مغادرة الرحلة، داعية المسافرين إلى التأكد من أوزان الأمتعة المسموح بها قبل السفر.

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