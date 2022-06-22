«طيران الإمارات» تسيّر 31 رحلة إضافية لنقل الحجاج

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن تسيير 31 رحلة إضافية إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة، لتيسيير حركة آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج العام الجاري.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن الرحلات الإضافية ستعمل خلال الفترة بين 23 يونيو الجاري و20 يوليو المقبل، إضافة إلى الرحلات المنتظمة.



طلب قوي

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تشهد طلباً قوياً على رحلات الحج من إندونيسيا، باكستان، الهند، بنغلاديش، نيجيريا، تركيا، مصر، إثيوبيا، ماليزيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الجزائر، إضافة إلى دولة الإمارات.



شروط السفر

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فإنه يسمح بالسفر على الرحلات الإضافية لحاملي تأشيرة الحج فقط، إذ ينبغي أن يكون سن الحاج تحت 65 عاماً، وأن يحمل شهادة تطعيم سارية المفعول، وشهادة لقاح معتمد من وزارة الصحة السعودية. كما يجب أيضاً حيازة نتيجة سلبية لاختبار PCR في غضون 72 ساعة من المغادرة.



تسهيلات الناقلة

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها تعمل لضمان تقديم خدمات تلبي متطلبات الحجاج في رحلة العمر، وتوفير تجربة سفر سلسة للحجاج، ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان، كاشفة عن فريق خاص في مطار دبي الدولي، لمساعدة المتوجهين لأداء مناسك الحج، في إنهاء إجراءات السفر والانتقال عبر المطار.

كما خصصت «طيران الإمارات» كاونترات لإنجاز الإجراءات، وتحويل رحلات الحجاج عبر دبي. أما مجموعات الحجاج الذين يتوقفون في دبي لمدد أطول قبل المتابعة إلى جدة أو المدينة المنورة، فهناك فرق مخصصة لمرافقتهم، ودعمهم في جميع إجراءات الوصول والمغادرة.



مبادرات خاصة

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها اتخذت مبادرات خاصة لتوفير تسهيلات للحجاج على متن الطائرة، إذ جهزت الطائرات بتسهيلات للوضوء و«الإحرام»، كما سيتم تنبيه الركاب قبيل الوصول إلى «الميقات»، وتم تحميل فيديو على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice يغطي كيفية أداء مناسك الحج كاملة، إضافة إلى قناة القرآن الكريم. كما ستوفر «طيران الإمارات» للركاب أغطية إضافية ومناشف ساخنة غير معطرة.

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تتيح لكل حاج على رحلات العودة من جدة، حمل عبوة حجم خمسة ليترات من مياه زمزم مجاناً تحفظ في عنبر الشحن.



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