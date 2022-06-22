تقرير يرصد المناطق الأكثر طلباً لاستئجار فلل في دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» المتخصص في البحوث العقارية، المناطق الأكثر طلباً لاستئجار فلل في دبي.

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإنه وعند التفكير في الانتقال إلى دبي، والسكن في أي من عقاراتها السكنية، فإن المساحة الإجمالية تكون غالباً العامل الأكثر حسماً عندما يتعلق الأمر بالبحث عن فلل للإيجار في دبي.

الفلل الصغيرة

وتأتي أفضل مناطق استئجار الفلل في دبي، بحسب القدم المربعة بأقل من 3000 قدم مربعة في مناطق «مردف» بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 95 ألف درهم، و«أكويا أكسجين - داماك هيلز 2» بنحو 64 ألف درهم، و«الينابيع» 130 ألف درهم.

يمكن العثور في منطقة «مردف» على فلل بمساحة تقل عن 3000 قدم مربعة. وقد صممت الفلل في هذه المنطقة وفقاً للنمط الأوروبي، ما يجعلها من بين أشهر مناطق الفلل المناسبة للعائلات في دبي، كما يقربها العديد من أفضل المدارس في الإمارة.

أما «أكويا أكسجين»، فيعتبر من بين أجمل المجمعات السكنية في دبي، ويتميز بكونه هادئاً وصديقاً للبيئة، إذ يتخذ من «دبي لاند» موقعاً له. يقع مجمع «أكويا أكسجين» على بعد 20 دقيقة من شارع أم سقيم، ما يُمكّن سكانه من الوصول إلى مختلف مناطق دبي بسهولة.

بدورها، تضم منطقة «الينابيع» مختلف المرافق الترفيهية والخدمية والعقارات السكنية الفاخرة، بما فيها الفلل. وتعد من بين أبرز مناطق دبي لاستئجار فلل بحسب القدم المربعة بأقل من 3000 قدم مربعة، كما تضم 4800 وحدة سكنية مخدومة بمرافق عالية الجودة، وحدائق ومتنزهات بوفرة.

الفلل المتوسطة

من جهتها، تشمل أفضل مناطق استئجار فلل بمساحات متوسطة تراوح بين 3001 و6000 قدم مربعة، مناطق: «مردف» بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 109 آلاف درهم، و«جميرا» 266 ألف درهم، و«أم سقيم» بمتوسط يبلغ 264 ألف درهم سنوياً.

وقد حازت «مردف» مجدداً المركز الأول في هذه القائمة، إذ تضم مجموعة كبيرة من الفلل متنوعة الأحجام.

بدورها، تعد منطقة «جميرا» من أكثر المناطق السكنية إقبالاً، لموقعها على طول ساحل دبي، إذ تمتلك مجموعة واسعة من العقارات والوحدات السكنية، وتوفر نمطاً معيشياً مليئاً بالحيوية والنشاط مع العديد من المرافق والخدمات الرائعة.

أما «أم سقيم»، فتعد المنطقة الثالثة من ناحية أفضل مناطق لاستئجار فلل بمساحات متوسطة، وتقع على طول شارع «شاطئ جميرا»، وبجوار «جميرا» من الشمال و«الصفوح» من الجنوب، بينما تقع كل من «أم الشيف» و«المنارة» و«الصفا» إلى الجهة الغربية. تضم المنطقة مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحل التجارية التي تخدم الشقق السكنية ووحدات «تاون هاوس».

الفلل الكبيرة

وللراغبين في استئجار فلل بمساحات كبيرة تزيد على 6000 قدم مربعة، تظهر خيارات مناطق: «البرشاء» بمتوسط إيجار سنوي يبلغ 311 ألف درهم، ثم «جميرا» بـ 319 ألف درهم، و«نخلة جميرا» 1.575 مليون درهم.

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