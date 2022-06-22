«ليك سايد ريزيدنس».. مشروع سكني يعتمد الفخامة في تصميمه

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «ليك سايد ريزيدنس» ضمن «أبراج بحيرات جميرا»، التي تعد من ضمن أكثر المناطق السكنية والتجارية طلباً في إمارة دبي.

ويعتبر «ليك سايد ريزيدنس» مشروعاً سكنياً يعتمد الفخامة في كل تفاصيل التصميم الخاص به.

تم تسليم المشروع عام 2012، ويتضمن 226 شقة من غرفة وصالة، و132 شقة من غرفتين وصالة، موزعة على 36 طابقاً، فيما يبلغ ارتفاع البرج 129 متراً.

تتوافر أربع مخططات طابقية لشقق البرج، فيما يبلغ سعر بيع الشقة المكونة من غرفتين وصالة 1.2 مليون درهم، والشقة المكونة من غرفة وصالة 750 ألف درهم.

تعتبر هذه الأسعار مناسبة، نظراً لفخامة الشقق، ومساحتها، وجودتها الحالية، فضلاً عن أنها شقق مفروشة ومجهزة بالكامل.

يتضمن مبنى البرج مرافق وخدمات متنوعة، من ضمنها أربعة طوابق سفلية مخصّصة لمواقف السيارات، ومصاعد حديثة للمقيمين، إضافة إلى مصعد منفصل للخدمات.

وتشتمل شقق البرج كذلك على نظام تكييف مركزي، ونظام كهربائي احتياطي، وخدمات الإنترنت و«الساتلايت» كما يوفر البرج خدمات أمن وكاميرات مراقبة على مدار الساعة، إضافة إلى قاعة للفعاليات الصغيرة، وصالة رياضية تضم معدات حديثة، ومركز رعاية، مع منطقة لعب للأطفال، ومركز ترفيهي يضم مسبحاً وغرفة بخار.

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