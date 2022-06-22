«اتصالات الإمارات» تحدّث علامتها التجارية لتصبح «اتصالات من &e»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «&e»، المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»، الهوية المؤسسية المحدّثة لـ«اتصالات الإمارات» تحت العلامة التجارية «اتصالات من &e»، انسجاماً مع مكانة المجموعة وهوية «&e» التي أطلقتها أخيراً في سياق تحولها إلى مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي، تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً.

وأفادت «&e» بأن هذه الخطوة تأتي في وقت تواصل فيه المجموعة تسريع ريادتها الرقمية، بما يتماشى مع أهدافها للاستثمار في أسواق ومجالات جديدة، واغتنام فرص الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن «اتصالات الإمارات» كانت أحد العوامل الرئيسة لنمو أعمال المجموعة، والممكن الرئيس وراء ريادة دولة الإمارات عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل منذ عام 2016، كما نجحت في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق المحلية، ويتم تصنيفها باستمرار بين أكثر شبكات الهاتف المحمول تقدماً على مستوى العالم، إذ توفر خدمات اتصال عالية المستوى، وتدعم المتعاملين من خلال عروضها الرقمية الشاملة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة &e»، حاتم دويدار: «يأتي إطلاق العلامة التجارية المحدثة لـ(اتصالات الإمارات) بناء على الأسس القوية للنجاحات التي حققتها كمحرك لنمو للمجموعة منذ عام 1976، ويعد مؤشراً على التغيير الذي تشهده أعمالها، لمواكبة طموحات تحقيق المزيد من النمو، في ظل مشهد أعمال سريع التحول».

وأضاف: «مع تبني منهجية متجددة لاستراتيجية (مجموعة &e)، وعلامتها التجارية، فإننا سنعمل على تعزيز رضا المتعاملين، وتحقيق تكامل في الأعمال على نطاق واسع، وتوسيع خدماتنا الرقمية، واستكشاف فرص الأعمال المجاورة»، معرباً عن ثقته بأن العلامة التجارية المحدّثة ستعبر عن رحلة المجموعة الديناميكية نحو تبني التكنولوجيا الرقمية، مع الحفاظ على الالتزام بإحداث تغيير ملحوظ يتخطى التوقعات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، مسعود م. شريف محمود: «ترمز (اتصالات) إلى جذورنا المحلية الراسخة التي نفخر بها، وسنواصل تقديرها مع بدء العلامة التجارية فصلاً جديداً في مسيرة تطورها».

وأضاف: «على مدى أكثر من أربعة عقود، لعبت (اتصالات الإمارات) دوراً كبيراً في بناء جسور التواصل بين الناس، وتربط الآن ماضينا كشركة اتصالات عملاقة بمستقبلنا كمجموعة اتصالات رقمية شاملة، فيما تجسّد علامتنا التجارية المطورة (اتصالات من &e)، الشعار الأحدث للمجموعة بما يحقق المواءمة بين قدراتنا التكنولوجية، وخبرتنا الواسعة في قطاع الاتصالات».

يشار إلى أن «مجموعة اتصالات» أطلقت هويتها المؤسسية الجديدة «&e» اعتباراً من 23 فبراير 2022، وتهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو من خلال نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسة للمجموعة.

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