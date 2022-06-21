1.2 مليون مقعد مجدول على الرحلات الجوية في الإمارات الأسبوع الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات، ستشغل في الإجمال نحو 1.2 مليون مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ في 20 يونيو الجاري، مقابل نحو 1.1 مليون في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو بلغت 8.7%.

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، أن السوق الإماراتية سجلت نمواً بنسبة بلغت أكثر من 100% في حجم السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري من شهر يونيو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تم تسجيل نحو 597 ألف مقعد، مشيرة إلى أن حجم السعة المقعدية في الإمارات وصل إلى نحو 82.5% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأشارت البيانات إلى نمو متواصل في حجم السعة المقعدية في السوق الإماراتية خلال الأشهر الماضية، مع انتعاش الحركة وتخفيف قيود السفر في العديد من الأسواق الدولية. وبحسب البيانات، من المتوقع أن تسجل الأسابيع المقبلة معدلات نمو أكبر، مع ذروة الحركة الصيفية.

وذكرت المؤسسة، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ككل، ستشغل نحو 4.3 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ4.08 ملايين مقعد في الأسبوع السابق، بنمو 5.6%، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 29% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

عالمياً، قالت المؤسسة إن السعة المقعدية للخطوط الجوية العالمية سجلت زيادة بنسبة 2% لتصل إلى 98.5 مليون مقعد، لافتة إلى أن زيادة مماثلة الأسبوع المقبل سترفع السعة إلى أكثر من 100 مليون، ولكي يحدث ذلك، ربما نحتاج إلى رؤية المزيد من السعة المضافة مرة أخرى في الصين.

وأضافت أنه بشكل إيجابي، سجلت جميع المناطق زيادات في السعة، على أساس أسبوعي، باستثناء جنوب إفريقيا، لافتة إلى أن منطقة شمال شرق آسيا سجلت أكبر نسبة نمو، تلتها أميركا الجنوبية.

وأوضحت أنه ليس من المستغرب أن ترتفع أسعار تذاكر الطيران، إذ يرجع ذلك جزئياً إلى زيادة تكاليف التشغيل، مشيرة إلى الطلب القوي جداً، على الأقل خلال الشهرين المقبلين، مع اقترابنا من ذروة إجازات موسم الصيف.

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