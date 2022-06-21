ارتفاعات بأسواق المال واغلاقات خضراء لـ61 سهما

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أغلقت أسواق المال المحلية اليوم، على ارتفاع في المؤشرات الرئيسية لكلا السوقين بلغت في سوق دبي المالي نسبة 1.7 % فيما سجلت في أبوظبي للأوراق المالية نسبة 1.3%.

ونجحت أسهم 61 شركة مدرجة في تحقيق اغلاقات خضراء منها 20 سهما في دبي المالي، و41 سهما في أبوظبي للأوراق المالية. وبلغت سيولة التعاملات بكلا السوقين 1.5 مليار درهم

وجاء ارتداد الأسواق نحو المسار الصاعد بعد عدة جلسات من التراجعات وإن كانت طفيفة لاسيما في سوق دبي المالي الذي سجل أمس أفضل أداء له خلال شهر يونيو الجاري

ونجح قطاع البنوك والاتصالات في قيادة المؤشرات في أبوظبي للأوراق المالية فيما تصدر قطاع العقار المشهد في سوق دبي المالي تلاه قطاع البنوك .

وبحسب بيانات السوقين أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس مرتفعا بنسبة 1.7% عند مستوى 3264 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 223 مليون درهم.

وشهد السوق ارتفاع أسهم 20 شركة من أصل 24 شركة تم تداولها بينما انخفضت أسهم شركتين، وبقيت شركتان على ثبات.

بدوه أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية التعاملات مرتفعا بنسبة 1.3% عند مستوى 9418 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

ومن أصل 53 شركة تم تداول أسهمها ارتفعت أسهم 41 شركة بينما انخفضت أسهم 8 شركات وبقيت 4 على ثبات.

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