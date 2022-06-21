أحمد بن سعيد: مدينة إكسبو وجهة متكاملة توفر مقومات النجاح

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيس اللجنة العليا للإشراف على منطقة إكسبو 2020 دبي: «بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، ودعمها ومتابعتها المستمرة، دوَّن (إكسبو 2020 دبي) إنجازاً تاريخياً في سجل الحدث الدولي الممتد لـ170 عاماً، بتنظيم دورة استثنائية بكل المقاييس، جمعت العالم بروح التفاؤل والأمل، في وقت كانت البشرية في أمس الحاجة للاجتماع والتواصل والعمل معاً لصنع مستقبل أفضل».

وذكر سموه، في كلمة بمناسبة الإعلان عن «مدينة إكسبو دبي»، أنه «بفضل الجهود المخلصة لكل من أسهم في هذا المشروع الوطني، أرسينا معايير جديدة للأحداث العالمية المقبلة تحمل بصمة دولة الإمارات ونهجها في التعاون مع الجميع لما فيه خير الجميع»، مضيفاً سموه: «برؤية قيادتنا نمضي قدماً، ونواصل العمل».

وتابع سموه: «في الموقع الذي أصبح معلماً بارزاً واكتسب أهمية عالمية كبرى، نطلق اليوم مرحلة جديدة من الأثر الإيجابي من دبي ودولة الإمارات إلى المنطقة والعالم»، مشيراً إلى أن «مدينة إكسبو دبي ستكون وجهةً متكاملةً، توفر مقومات النجاح وتعزز ثقافة العمل المشترك، في منظومة نمو عالمية ومستدامة، وذلك استناداً إلى إرث إكسبو في التعاون والابتكار والعمل الهادف الذي يراعي بيئتنا ومستقبل الأجيال المقبلة».

وأضاف سموه: «ستقدم مدينة إكسبو دبي البيئة المثالية، والبنية التحتية المادية والرقمية والافتراضية، لتدفع بالابتكار إلى آفاق جديدة وتكون محفزاً لصناع التغيير على اختلاف أعمارهم وقدراتهم وخبراتهم».

وقال سموه: «هدفنا أن تكون مدينة إكسبو دبي أفضل مكان على وجه الأرض، يحتفي بالمبدعين من كل أنحاء العالم، وأن تكون منصة للعمل والتعاون، ومنطلقاً لابتكارات عديدة تغير العالم وترسم ملامح مستقبل أفضل».

أحمد بن سعيد:

«هدفنا أن تكون مدينة إكسبو دبي أفضل مكان على وجه الأرض، يحتفي بالمبدعين من كل أنحاء العالم».

«أرسينا معايير جديدة للأحداث العالمية المقبلة تحمل بصمة دولة الإمارات».

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