محمد بن راشد: «مدينة إكسبو» تمثل أجمل طموحات دبي

المصدر: دبي - وام

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، افتتاح «مدينة إكسبو دبي»، الوجهة الجديدة في إمارة دبي على خارطة الوجهات المثالية للإقامة والأعمال والتعليم وموطن الابتكار حول العالم، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، مطلع أكتوبر 2022 المقبل. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع «تويتر»، أمس: «الإخوة والأخوات بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر، والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً، نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى (مدينة إكسبو دبي)، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي».

وأضاف سموه: «مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة، صديقة للعائلات وجيل المستقبل، صديقة للتقنية، صديقة للاقتصاد، المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر، سيبقى سحر إكسبو مستمراً، ستبقى قبة الوصل، وستبقى شلالات إكسبو، وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا». وقال سموه: «المدينة الجديدة ستضم متحفاً جديداً، ومركزاً عالمياً للمعارض، ومقرات شركات اقتصادية ضخمة، وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها، وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي، ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله، ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة».

مدن المستقبل

وتمثل «مدينة إكسبو دبي» موطناً جديداً وعالمياً للإبداع، ونموذجاً لمدن المستقبل في الموقع الذي أصبح مَعْلَماً بارزاً واكتسب أهمية عالمية كبرى، بعد انتهاء «إكسبو 2020 دبي»، وتحول المنطقة لوجهة مثالية ومدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا.

وتعتمد «مدينة إكسبو دبي» على خطة إرث «إكسبو 2020 دبي» ولتكون أيضاً جزءاً من خطة دبي الحضرية 2040، على الزخم والنجاح الباهر لـ«إكسبو 2020 دبي» في إنشاء مدينة مستقبلية صديقة للبيئة ومدعومة بالتكنولوجيا. وسيتم افتتاح المدينة في الأول من أكتوبر 2022، وستضم عدداً من الأجنحة الرئيسة في «إكسبو 2020 دبي»، كما ستحتوي على مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة والمكاتب والمرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، ومركز تسوق يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مترو دبي، وتضم المدينة أيضاً مركز دبي للمعارض الذي يوفر خدمات عالمية المستوى لاستضافة المعارض والمؤتمرات وسيكون وجهة عائلية رائدة.

مناطق الجذب

وسيبقى عدد من أكثر مناطق الجذب في «إكسبو 2020 دبي» في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا «برج المراقبة الدوار»، وشلالات إكسبو السريالية، وجناح الاستدامة والتنقل «تيرا»، و«ألف» لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، سيتحول جناح الفرص إلى متحف إكسبو، ليكون إضافة جديدة في «مدينة إكسبو دبي»، يسلط المزيد من الضوء على تاريخ دورات إكسبو الدولية السابقة وأثرها، ويحتفي بنجاح الحدث الذي استضاف العالم لمدة ستة أشهر في دولة الإمارات.

وتشمل عوامل جذب الزوار إلى «مدينة إكسبو دبي»، جناح المرأة، الذي يسلط الضوء على صانعات التغيير من جميع أنحاء العالم، وجناح الرؤية المذهل، الذي يبرز مسيرة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

جناح الإمارات

وسيتمكن الزوار من زيارة جناح دولة الإمارات، وجناح المملكة العربية السعودية، وأجنحة لوكسمبورغ وأستراليا وباكستان والهند والمغرب ومصر لتضيف إلى محتواها المميز تجارب جديدة، فضلاً عن إمكانية وصول الزوار إلى جميع الأماكن عبر بطاقة خاصة بالمدينة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيل المزايا التي توفرها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وستكون «مدينة إكسبو دبي» خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80% مما تم تشييده من بنى تحتية وأبنية، بما في ذلك 123 مبنى حاصلاً على شهادة «لييد»، ما يجسد حصولها على أعلى مستويات التصميم والبناء والعمليات المستدامة، كما سيكون أول مجتمع معتمد من قبل معهد «ويل» الدولي للأبنية في المنطقة، في مؤشر واضح على التأثير الإيجابي للبيئة المبنية على صحة وعافية الزوار والمقيمين والعاملين في مدينة إكسبو دبي.

وتقدم «مدينة إكسبو دبي» مجموعة كبيرة من الفرص للشركات التي تعمل على تحقيق أهدافها المستدامة، وتجذب بالفعل اهتمام عدد كبير من المستأجرين، حيث ستضم «مدينة إكسبو دبي» قريباً المقر الجديد لموانئ دبي العالمية، وشركة «سيمنس»، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

نائب رئيس الدولة:

«مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة، وللعائلات وجيل المستقبل، والتقنية، والاقتصاد».

«سيبقى سحر إكسبو مستمراً، وستبقى قبة الوصل، وشلالات إكسبو، وجناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا».

«المدينة ستكون مليئة بالنشاط الاقتصادي، والبهجة لأطفالنا وأسرنا، ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة».

الخطيب: مدينة للمُشاة فقط

قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في «مدينة إكسبو دبي»، أحمد الخطيب، إن العمل جار على دراسة المخطط العام للموقع، بما يتوافق مع رؤية وأهداف المدينة التي ستضم أراضي إضافية محيطة بموقع «إكسبو 2020 دبي» الأصلي، لافتاً إلى أن الأبواب ستكون مفتوحة للمطورين العقاريين والمشروعات المشتركة لتطوير المساحات المتوافرة.

وكشف الخطيب أن المدينة ستكون مخصصة للمشاة، إذ لا يمكن استخدام السيارات داخلها، في وقت يتم فيه بحث وسائل النقل التي سيتم توفيرها مثل مركبات الغولف، والدراجات الكهربائية والهوائية، مع الاستفادة من محطة «مترو دبي»، لخدمات النقل الجماعي من المدينة وإليها.

ولفت إلى أن مواقف السيارات ستتغير إلى أماكن قريبة من محيط الأبنية السكنية والتجارية ضمن المدينة، كما تتم مراجعة دمج كل المناطق والمساحات المحيطة بالموقع ضمن مخطط المدينة.

وأكد أن «مدينة إكسبو دبي» مصممة وفق نموذج التخطيط الحضري للبيئة المستدامة، حيث تضم أكثر من 120 مبنى معتمداً بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED).

وأشار الخطيب إلى أنه يجري حالياً تطوير الأطر التنظيمية في المدينة، بوصفها منطقة حرة، ستوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات لمجتمع الأعمال والمستثمرين محلياً وعالمياً.

فريدوني: فعاليات وورش تعليمية للمدارس

قالت الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «مدينة إكسبو دبي»، مرجان فريدوني، إن التعليم سيكون محوراً أساسياً في المدينة، لافتة إلى أنه وفي ظل النجاح والإقبال الذي شهده «برنامج إكسبو للمدارس» خلال فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، سيتم تقديم مجموعة من الفعاليات للمدارس في المدينة، وإقامة ورش عمل تتمحور حول العديد من المجالات التعليمية.

وأكدت أن البرامج الثقافية ستتواصل في الفترة المقبلة، مع التركيز في البداية على محتوى أجنحة «تيرا» و«ألف»، فيما سيتم مستقبلاً تطوير برامج فنية وثقافية متنوعة، لافتة إلى أن تخصصات أجنحة الدول التي ستتواجد في المدينة ستحدد بالاتفاق مع الدول المعنية.

دخول مجاني للمدينة

قال الرئيس التنفيذي للمبيعات والاتصال، شولتو دوغلاس هوم، إن الدخول إلى «مدينة إكسبو دبي» سيكون مجاناً للزوار، في وقت سيتم فيه تحديد رسوم زيارة الوجهات والأجنحة في المدينة لاحقاً، قبيل الافتتاح.

ووفقاً للمشاركين في المؤتمر، سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل تذاكر الدخول الخاصة التي ستسمح للزوار بالوصول إلى مجموعة متنوعة من الأجنحة.

«مدينة إكسبو دبي» تمثل وجهة للإبداع العالمي والتواصل الحضاري والنموذج المثالي لمدن المستقبل.

مدينة خالية من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة، وستحتفظ بنسبة 80% مما تم تشييده من بنى تحتية وأبنية.

استمرار مناطق الجذب في المدينة الجديدة، وهي قبة ساحة الوصل، وحديقة الثريا، وشلالات إكسبو، وجناح «تيرا» و«ألف» بتقديم تجارب تعليمية تفاعلية مع الزوار.

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