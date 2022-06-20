«مفاجآت صيف دبي» تحتفي بـ «اليوبيل الفضي» في دورة استثنائية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

تنطلق في الأول من يوليو المقبل، فعاليات الدورة 25 من فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، وتستمر حتى الرابع من سبتمبر 2022، إيذاناً بموسم جديد من العروض والتخفيضات والجوائز والأنشطة الترفيهية، لتقدّم لسكان وزوّار دبي دورة استثنائية بمناسبة اليويبل الفضي للحدث، وأجواء حافلة بالتشويق مع مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة، وتجارب تسوق فريدة.

وسيتيح موسم التخفيضات للمتسوقين عروضاً عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر ومنفذ بيع، فضلاً عن تخفيضات تراوح بين 25 و75% على علامات تجارية عالمية ومحلية.

اليوبيل الفضي

وتحتفل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والجهة المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات والمنظمة لـ«مفاجآت صيف دبي» العام الجاري، باليوبيل الفضي لهذا الحدث، للتأكيد على أهميته في تعزيز مكانة دبي، وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

دورة استثنائية

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، إن «مفاجآت صيف دبي» عزّزت من مكانتها، واحدة من أهم الأحداث التي يتم تنظيمها خلال موسم الصيف على مدار ربع قرن مضى، مشيراً إلى مساهمتها في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة.

وأضاف أنه في إطار الاحتفال باليوبيل الفضي العام الجاري، فقد تم وضع برنامج حافل في هذه الدورة الاستثنائية من «المفاجآت»، ليعكس أروع ما يمكن أن تقدمه دبي من فعاليات ترفيهية مشوقة، وعروض على المأكولات، وباقات إقامة فندقية، وتجارب تسوق فريدة في مراكز التسوق والمتاجر، وغيرها الكثير.

مدينة عالمية

تابع الخاجة: «أسهمت (مفاجآت صيف دبي) خلال 25 عاماً في تعزيز مكانة دبي، واحدة من المدن العالمية المفضلة للحياة والعمل والزيارة، وأصبحت تشكل احتفالاً يعكس هوية إمارة دبي، وتتيح الفرصة أمام الجميع لخوض تجارب مميزة، وفرصة للالتقاء وتجمّع أفراد العائلة، لاسيما أنها تحتضن أكثر من 200 جنسية، وكذلك التفاعل عبر عروض فريدة من نوعها تلبي متطلبات الجميع عاماً بعد عام».

وأشار الخاجة إلى أن «مفاجآت صيف دبي» تجتذب الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، في وقت ساعدت البنية التحتية الراقية والمرافق ذات المستوى العالمي، والإدارة الناجحة لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، في ترسيخ مكانة دبي، وجهة عالمية رائدة متعددة الثقافات.

بروتوكلات الصحة

وتعتبر جميع مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم والمعالم السياحية في دبي، جاهزة للترحيب بالعالم خلال الصيف، مع الاستمرار في الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة التي تفرضها سلطات الصحة العامة، حفاظاً على سلامة الجميع.

800 علامة تجارية

ويبدأ موسم التخفيضات لـ«مفاجآت صيف دبي» في الأول من يوليو ويستمر 66 يوماً حتى الرابع من سبتمبر 2022، ما يتيح للمتسوقين الاستمتاع بالعروض المذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر ومنفذ بيع، فضلاً عن الاستفادة من تخفيضات تراوح بين 25 و75% على العلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة، وذلك طوال فترة 10 أسابيع.

إقامات فندقية

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية الكبرى في الأول والثاني من يوليو المقبل، ستقدم «مفاجآت صيف دبي» تخفيضات حصرية لمدة محددة على باقات الإقامة الفندقية، والتي ستكون متاحة لمدة 25 ساعة فقط، إضافة إلى العديد من الفعاليات الموسيقية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

كما تقدم «مفاجآت صيف دبي» العديد من العروض والتخفيضات خلال فترة الصيف لجميع سكان وزوار المدينة.

ومع كل يوم جديد، سيتعرف المتسوقون إلى مفاجأة جديدة كلياً من «مفاجآت صيف دبي».

تخفيضات تراوح بين 25 و75% على العلامات التجارية والمحلية المشاركة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news