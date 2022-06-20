نصحت بالحجز المبكر.. «طيران الإمارات» تشهد مستويات قياسية للحجوزات صيفاً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت «شركة طيران الإمارات» أنها تستعد لموسم صيفي يشهد أعلى طفرة في الطلب على السفر، بعد التعافي من تأثيرات جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19»، مشيرة إلى أنها تشهد مستويات قياسية للحجوزات صيفاً.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه من المتوقع، وفق أرقام الحجوزات، أن تزيد أعداد المسافرين من دولة الإمارات بين يونيو الجاري ويوليو المقبل على 550 ألفاً.

ولفتت الناقلة التي تسيّر أكثر من 2400 رحلة أسبوعياً، إلى أنها تواصل إضافة رحلات جوية حيثما أمكن لتعزيز جدولها الصيفي، إذ تعمل حالياً بنحو 80% من طاقتها قبل الجائحة، وتوفر خلال الصيف أكثر من مليون مقعد أسبوعياً لتلبية الطلب.

ونظراً لتزايد أحجام الحجوزات يومياً مع اقتراب العطلة الصيفية، حثت «طيران الإمارات» المتعاملين معها، الذين لم يخططوا بعد لعطلاتهم وسفرهم، على المضي قدماً، والحجز الآن، لضمان قدرتهم على السفر في التواريخ والرحلات التي يفضلونها.



وجهات السفر

وبحسب الناقلة، يأتي في طليعة وجهات «طيران الإمارات» التي سيقصدها المسافرون من دولة الإمارات الصيف الجاري، بوابات الناقلة الست في المملكة المتحدة، القاهرة، عمّان، والمدن الهندية التسع التي تسير إليها الناقلة رحلاتها، مانيلا، وبيروت، لزيارة العائلة والأصدقاء.

وأكدت «طيران الإمارات» أن حركة السفر للسياحة من الدولة، ستبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع انفتاح مزيد من الدول، وإلغاء القيود على دخول السياح.

وستتدفق أعداد كبيرة من المسافرين، خصوصاً العائلات والأزواج، إلى كل من بانكوك، إسطنبول، فيينا، زيوريخ، نيس، بوكيت، سنغافورة، أوسلو، كوالالمبور، بريسبين، والساحل الغربي للولايات المتحدة، لقضاء عطلات صيفية طويلة.



تسهيلات السفر

وشددت «طيران الإمارات» أنها تعمل لضمان توفير تجربة متميّزة على متن الطائرة، ورحلة سلسة على الأرض، نظراً لأن العديد من المتعاملين لم يسافروا منذ ما يقرب من عامين.

وأوضحت أنه يمكن للمسافرين على متن رحلاتها، استخدام «المسار البيومتري» للانتقال عبر المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي دون تلامس، بدءاً من كاونترات مختارة لإنهاء إجراءات السفر، مروراً بإجراءات جوازات السفر، وصالات «طيران الإمارات» الخاصة، وحتى بوابات الصعود إلى الطائرة.



خدمات تكنولوجية

ولفتت إلى أنها توفر أيضاً خدمات تكنولوجية أخرى في المطار، بما في ذلك كاونترات الخدمة الذاتية، وتسليم الحقائب، للحصول لتجربة مطار أكثر سلاسة ودون تلامس. كما يمكن لركاب «طيران الإمارات» تقليص وقت انتظارهم من خلال 25 «كاونتراً» متنقلاً لإنهاء الإجراءات، إذ يمكنهم الحصول على بطاقات الصعود إلى الطائرة ووزن حقائبهم، ووضع الملصقات عليها، والإجابة على أي من أسئلتهم من قبل العاملين.



خارج دبي

وأكدت «طيران الإمارات» أنه يمكن للمتعاملين المقيمين في عجمان والإمارات الشمالية، تخطي طوابير الانتظار في مطار دبي الدولي، والاستفادة من خدمة إنهاء إجراءات السفر في عجمان على مدار الساعة، كما توفر «طيران الإمارات» للمتعاملين في أبوظبي حافلات خاصة، تعمل خمس مرات يومياً، للانتقال إلى مطار دبي الدولي.

كما توفر «طيران الإمارات» لمتعاملي الدرجة الأولى في دبي والشارقة، خدمة إتمام إجراءات السفر من المنزل أو الفندق مجاناً، إذ يمكنهم طلب الخدمة في المواعيد المحجوزة مسبقًا لإتمام جميع الإجراءات، بما في ذلك التحقق من المستندات، وتسجيل الأمتعة وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة، مع «كاونتر» مخصص في المطار لأية أمتعة قد تضاف لاحقاً.



«السياحية الممتازة»

واعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، سيتمكن مسافرو «طيران الإمارات» من دبي إلى كل من لندن، باريس، وسيدني، من تجربة الدرجة السياحية الممتازة كاملةً، بما في ذلك «كاونترات» خاصة لإنهاء الإجراءات في المطار، ومقاعد فاخرة على الطائرة توفر راحة لا مثيل لها بمسافة تصل إلى 40 بوصة، وبطانيات ناعمة مستدامة، وأطقم مستلزمات السفر، وخدمات طعام ومشروبات متميزة.

ويمكن للمتعاملين بعد العودة من عطلاتهم في الخارج، مواصلة تجاربهم الصيفية المتميزة في دبي، باستخدام «ماي إيميريتس باس» My Emirates Pass، إذ يستمتع المسافرون من الأول من مايو إلى 30 سبتمبر 2022 بعروض حصرية في أكثر من 500 موقع.





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