حمدان بن محمد يهنئ "موانئ دبي" و"موانئ" السعودية على إبرام اتفاق بإنشاء منطقة لوجستية في جدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجستي متطور في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 490 مليون درهم.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهنئ موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" على إبرام اتفاق إنشاء مجمع لوجستي متطور في ميناء جدة الإسلامي باستثمارات 490 مليون درهم... يسعدنا الإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030 بمشروع يعزز النمو التجاري للمملكة والمنطقة".

وأضاف سموه: خطوة جديدة ضمن الشراكة الإماراتية السعودية المزدهرة..وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،لا نتأخر عن توظيف خبرات دبي بدعم الطموحات التنموية لأشقائنا في المملكة التي نرجو لها مزيداً من التقدم بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة أخي الأمير محمد بن سلمان

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