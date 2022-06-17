سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 3 مليارات درهم في أخر جلسات الأسبوع

المصدر: مدحت السويفي - دبي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات أمس أخر جلسات الأسبوع، سيولة بلغت 3.1 مليارات درهم، بتداول 700 مليون سهم عبر تنفيذ 18 ألفاً و854 صفقة.

وبحسب بيانات السوقين، زادت السيولة بنسبة 64% مقارنة بمستوياتها في جلسة الخميس والتي سجلت 1.9 مليار درهم، بتداول 371.62 مليون سهم عبر تنفيذ 17 ألفاً و78 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع طفيف بنسبة 0.55% عند مستوى 3262.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 509.014 ملايين درهم، وبحجم تداول بلغ 225.227 مليون سهم عبر 6872 صفقة.

وتصدر سهم «الإمارات للمرطبات»، قائمة الارتفاعات، بنسبة 15%، تلاه سهم «دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان» بنسبة 2.38%، ثم سهم «الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 1.97%.

بدوره، تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 139.84 مليون درهم، تلاه سهم «كهرباء وماء دبي -ديوا» بقيمة 110.124 مليون درهم، ثم سهم «بنك دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 92.379 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنهى المؤشر العام التداولات منخفضاً بنسبة 0.57% عند مستوى 9390.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم، بحجم تداول بلغ 472.874 مليون سهم، وذلك من خلال تنفيذ 11آلاف و982 صفقة.

وتصدر سهم «فيرتيغلوب»، الارتفاعات بنسبة 4.95%، تلاه سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 4.72%، ثم سهم «بالمز الرياضية» 4.24%، ثم «كيو القابضة» بنسبة 4.17%.

من جهته، تصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 401.21 مليون درهم، تلاه سهم «مجموعة ملتيبﻼي» بسيولة 364.41 مليون درهم، ثم سهم «فيرتيغلوب» 364.28 مليون درهم.

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